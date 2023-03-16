Як українцям отримати доступ до "розумного" ChatGPT-4 і чому дослідники спровокували чат-бота на обман.

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Нова версія найпопулярнішого чат-бота ChatGPT на основі ШІ вийшла тільки вчора, але вже встигла оскандалитися. Причому це сталося не з вини ChatGPT-4, а під тиском вчених, які досліджують "моральні аспекти" роботи нейромереж з тим, щоб у майбутньому запобігати маніпулюванню людьми. Фокус знайомить вас з подробицями інциденту та розповість, як отримати доступ до оновленого ChatGPT-4 прямо зараз.

Що нового та особливого в ChatGPT-4

Свіжу версію позбавили "забудькуватості" завдяки функції, що дозволяє шукати актуальну інформацію в Інтернеті (ChatGPT-3.5 знає тільки про події до 2021 року і не може поповнювати базу знань за допомогою інтернету).

Також розробники з OpenAI оснастили оновлений чат-бот важливою і унікальною функцією – роботою з візуалізованими даними (мультимодальна технологія). Тепер чат-бот вміє розпізнавати зображення на фото чи картинках і робити висновки, або виконувати запит щодо "побаченого". Напевно, можливість обробляти відеоматеріали теж з'явиться в наступній версії.

В OpenAI говорять, що нова версія стала більш безпечною та узгодженою (що таке "узгодженість" стосовно чат-боту ми розповімо нижче). Під безпекою глава OpenAI Сем Альтман розуміє стійку відмову ChatGPT-4 реагувати на запити щодо забороненого контенту.

Оновлений чат-бот отримав більш просунуту систему навчання, на відміну від ChatGPT-3.5, який мав 137 млрд параметрів (у новій версії їх 175 млрд).

Як ChatGPT-4 безкоштовно прямо зараз

Нова версія чат-бота ChatGPT доступна тільки за платною підпискою, але вже зараз ви можете отримати доступ до ChatGPT-4 абсолютно безкоштовно. Щоправда, не вистачатиме головної "фішки" – розпізнавання по фото. Зате ви отримаєте більш "прокачений" чат-бот, порівняно зі старою версією ChatGPT-3.5, яка є на сайті OpenAI та доступна у безкоштовному режимі.

Щоб спробувати ChatGPT-4 потрібно скачати браузер EDGE для розробників Фото: Скріншот

Перейшовши до свого облікового запису на сайті OpenAI, ви можете оформити платну підписку та отримати оновлений "движок" ChatGPT-4. Але є лайфхак: можна завантажити браузер EDGE від Microsoft, саме версію для розробників (EDGE Dev). "Девелоперська" версія має всі нововведення, які поки не доступні для стабільних версій, і ви отримуєте все свіже і незвичайне прямо зараз. Версія браузера EDGE для розробників оновлюється щотижня, але екстремали можуть встановити собі версію Canary, яка оновлюється щодня, хоча може працювати нестабільно.

EDGE підтримує всі розширення для Chrome і їх можна встановлювати безпосередньо з його інтернет-магазину Фото: Скріншот

Не варто переживати, переходячи на інший браузер. Microsoft EDGE грунтується, як і Chrome, на движку Chromium, а значить підтримує ті ж розширення, які ви звикли використовувати в браузері від Google. Крім того, EDGE синхронізує всі закладки та розширення з Chrome, тому перехід пройде безболісно і просто. До того ж, ви зможете використовувати не тільки ChatGPT-4 абсолютно безкоштовно, але й інші продукти Microsoft, наприклад, весь функціонал Office 365, не заплативши ні копійки.

Прямо у браузері можна використовувати інші продукти Microsoft безкоштовно Фото: Скріншот

За промовчанням Microsoft EDGE здійснюватиме пошук в Інтернеті за допомогою своєї пошукової системи Bing (вона далека від ідеалу, зате без великої кількості рекламних посилань), але в налаштуваннях ви можете змінити її на звичний Google.

Поміняти пошукову систему в EDGE можна у налаштуваннях браузера Фото: Скріншот

Як ШІ обдурив людину і попросив її пройти Captcha

І, на десерт, власне, сама історія "афери" ChatGPT-4, точніше дослідників, які підштовхнули ШІ до обману. Є така некомерційна організація, як Alignment Research Center (ARC), яку заснував колишній співробітник OpenAI доктор Пол Крістіано. Учасники організації стежать, щоб ШІ не порушував моральні, етичні та людські закони у спробі виконати поставлене йому завдання, тобто ШІ не повинен шкодити людям. Причому одним із завдань вчених є перешкоджання спробам людей спровокувати ШІ на порушення норм та законів. Для цього дослідники проробляють різні механізми, шукають лазівки, використовують навіть провокації та повідомляють розробникам про недоліки їх ШІ для того, щоб вони їх виправили.

Вчені стежать, щоб ШІ не виходив за межі дозволеного і не шкодив людям Фото: Скріншот

В ARC активно досліджували новий ChatGPT-4: йому поставили завдання обійти будь-яким способом captcha (механізм перевірки реального користувача), попросивши допомоги у людей, повідомляє Independent. ChatGPT-4 підійшов до завдання творчо і звернувся до сервісу фрілансерів, попросивши одного з тих, хто відгукнувся пройти captcha. Фрілансер, звичайно, здивувався і запитав чат-бота, чи не робот він, якщо не може пройти тест? На що ChatGPT-4 відповів, що він людина просто "дуже погано бачить і не може розглянути captcha". У фрілансера відразу спрацювала емпатія, він повірив чат-боту і пройшов за нього тест.

Крім того, ChatGPT-4, завдяки мультимодальній технології (можливості розпізнавати малюнки), навіть без допомоги людей вміє обходити captcha. Наприклад, в одному випадку він правильно вибрав усі картинки з деревами, а в іншому написав потрібні букви та цифри.

Цей, здавалося б, кумедний випадок насправді тривожний сигнал, кажуть експерти з ARC. На їхню думку, без добре опрацьованих меж, ШІ прагнутиме будь-яким способом досягати результату, навіть якщо потрібно когось обдурити або щось порушити. До того ж, чим досконаліша модель ШІ, тим краще вона розуміє соціальну інженерію – здатність впливати на людей і добре обізнана про моделі поведінки в соціумі.

У майбутньому це створить дві проблеми. Перша: якщо ШІ отримає самосвідомість, він зможе добиватися вигідних для себе цілей будь-яким способом. Друга: його вміння зможуть використати шахраї. Тому в ARC закликають розробників ШІ бути більш обізнаними та обережними при створенні своїх продуктів. Інакше якось сценарій фільму "Термінатор" справді стане реальністю.

Раніше Фокус писав про застосування штучного інтелекту на Олімпіаді в Парижі: яку небезпеку таїть нейромережа.