Вже у вашому ПК: Microsoft вбудувала ШІ ChatGPT-4 у свої офісні продукти (відео)

Система Microsoft 365 Copilot дозволяє використовувати нейромережу для будь-яких офісних завдань у популярній лінійці Office.

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Минулої ночі компанія Microsoft провела презентацію, на якій представила свого партнера для офісу — систему на основі штучного інтелекту Microsoft 365 Copilot. З цього моменту ChatGPT-4 від компанії OpenAI, в яку редмондський гігант інвестував $10 млрд, міцно влаштувалась у всій лінійці продуктів Microsoft: почавши від браузера EDGE закінчивши офісним пакетом продуктів. Фокус знайомить вас із подробицями.

За заявою компанії, Microsoft 365 Copilot – це чудовий партнер для роботи, який допоможе користувачеві впоратися з будь-яким завданням за допомогою штучного інтелекту. Найсвіжіша версія ChatGPT-4 інтегрована в програми, які ви використовуєте щодня, звільнивши вас від рутинної роботи та дозволивши сконцентруватися на найголовнішому.

Copilot у Word

Copilot у Word пише, редагує, узагальнює та створює текст на ваш запит або в міру того, які дані ви вводите. Він може автоматично генерувати контент на основі запиту чи теми документа. Також ШІ перевірить текст на орфографію, граматику та стиль, запропонує поліпшення та виправлення. Він може навіть складати короткі резюме або інструкції для вашого документа.

ІІ перевірить текст на орфографію, граматику та стиль, запропонує покращення та виправлення Фото: Microsoft

Copilot у PowerPoint

Найпопулярніший інструмент для презентацій на основі ШІ створить презентації за вас або допоможе покращити наявні. Copilot у PowerPoint вміє автоматично підбирати відповідні шаблони, зображення, анімації та звуки для презентації на основі запиту чи поставленої мети. Нейромережа згенерує текст для слайдів або підписів до зображень і допоможе підготуватися до виступу перед аудиторією, записавши відео-презентацію.

PowerPoint вміє автоматично підбирати відповідні шаблони, зображення, анімації та звуки для презентації Фото: Microsoft

Copilot в Excel

Для кращого аналізу та візуалізації даних Microsoft вбудувала ШІ в один із базових інструментів офісної лінійки – Excel. Інтегрований у продукт ChatGPT-4 може пропонувати формули на основі питань, які ви задаєте йому, та створювати діаграми та графіки. За допомогою нейромережі тепер у вас є можливість аналізувати квартальні результати продажу та отримувати ключові тренди. ШІ створить для користувача новий лист Excel для експериментів та кращого розуміння запиту без зміни оригінальних даних.

ChatGPT-4 може пропонувати формули на основі питань, які ви задаєте йому, та створювати діаграми та графіки Фото: Microsoft

Copilot у Teams

Одна з головних "фішок" Copilot у Teams полягає в тому, що він позбавить вас головного болю при виборі співробітника для виконання того чи іншого завдання. ШІ самостійно підбере найкращого кандидата для виконання конкретної ділянки роботи. Також нейромережа допоможе вам бути в курсі всіх подій і підготуватися до нарад. Він може автоматично робити резюме нарад усередині Teams, відповідати на запитання, які ставлять учасники, і створювати порядок денний на основі історії чату.

Copilot у Teams позбавить вас від головного болю при виборі співробітника для виконання потрібного завдання Фото: Microsoft

Copilot в Outlook

ChatGPT-4 розгорне завали повідомлень та листів, а також стане незамінним секретарем для складання відповідей та призначення зустрічей у календарі. Copilot в Outlook може автоматично сортувати та фільтрувати вашу пошту за пріоритетами, а також пропонувати відповіді на часті чи прості повідомлення. Він може також допомагати вам організовувати свій календар, нагадавши про майбутні події або запропонувавши найкращий час для зустрічей.

ChatGPT-4 розгорне завали повідомлень та листів в Outlook Фото: Microsoft

Copilot для бізнесу

Copilot не тільки допомагає вам працювати краще, але й розвиватись як професіонал. Він може давати вам зворотний зв'язок по вашій роботі, а також пропонувати ресурси для навчання та підвищення кваліфікації. За його допомогою можна підключатися до інших сервісів Microsoft 365, таких як Power BI або Dynamics 365, щоб отримати корисні поради та рекомендації ведення бізнесу.

Copilot може давати вам зворотній зв'язок у вашій роботі Фото: Microsoft

Як почати користуватися Copilot

Оновлений ChatGPT-4 доступний для всіх підписників Microsoft 365 Business Premium або вище. Щоб почати користуватися Copilot, ви повинні активувати його на сторінці налаштувань Microsoft 365, а потім зможете бачити значок Copilot поряд із програмами Microsoft 365 на вашому комп'ютері або мобільному пристрої.

Щоб використати Copilot, просто натисніть на його значок або скажіть "Hey Copilot" (Привіт, Копілот). Потім ви можете ставити йому будь-які питання або просити його виконати будь-яке завдання. Ви також можете давати йому зворотний зв'язок по роботі або просити його змінити свій стиль або голос.

Презентація Microsoft 365 Copilot

Раніше Фокус розповідав, як почати користуватись ChatGPT-4 безкоштовно прямо зараз.