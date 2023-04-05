Bing угрожает вытеснить Google со смартфонов: лидер может лишиться миллиардов долларов

Если Microsoft подпишет контракт с Apple, то это серьезно подорвет лидерство поискового гиганта, считают эксперты.

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Компания Microsoft пытается конкурировать с Google в области веб-поиска, используя свои технологии искусственного интеллекта, пишет портал Seeking Alpha.

Недавно Microsoft представила Bing Chat — новую функцию своего поисковика, которая позволяет общаться с ним на "человеческом языке" и получать ответы на вопросы с помощью самой современной версии ChatGPT-4. Это вызвало большую обеспокоенность со стороны Google, которая все никак не может представить публике свой чат-бот Bard.

У Google есть большая слабость — ее соглашение с Apple, по которому она платит около $15 миллиардов в год за то, чтобы ее поисковик быть предустановлен на iPhone и других устройствах Apple. Это соглашение приносит Google большую часть ее поискового трафика и прибыли.

Предусстановка на iPhone сервисов Microsoft может подксоить позиции Google Фото: Иллюстративное фото

Если Microsoft попытается заменить Google на Bing в качестве стандартного поисковика на устройствах Apple, это подкосит позиции Google на рынке поисковых систем.

Аналитик агентства Barclays Росс Сэндлер оценивает, что в этом случае Google может потерять до 11% своей общей операционной прибыли, а это почти $8,2 миллиарда. И риски для Google очень велики, ведь в прошлом году Министерство юстиции США подало иск против Google, обвиняя компанию в подавлении конкуренции. Прокуроры указали на соглашение с Apple как на один из главных примеров.

Почти половина поискового трафика Google идет с устройств Apple, и перспектива потерять сделку с Apple описывается экспертами как катастрофическая. Если Microsoft сможет перетянуть на свою сторону купертинцев, то по Google будет нанесен сокрушительный удар, считают они.

Ранее Фокус писал, что ИИ-художник DALL-E стал бесплатным для Украины: чат-бот Bing от Microsoft научили рисовать.