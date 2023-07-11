Один пароль для всего – опасен: эксперт дал совет, как уберечь свои аккаунты от взлома

Специальный сервис поможет защитить учетные записи и не запутаться в большом количестве паролей, но и тут есть подводные камни.

Related video

Очень много людей действительно страдают от того, что имея множество учетных записей им, по правилам безопасности, нужно придумывать к каждой из них сложный пароль, а запомнить его не просто, пишет The Sun. Поэтому издание попросило совета на эту тему у Даррена Джеймса, старшего менеджера по продуктам в Specops Software, который рассказал несколько хитростей, помогающих обезопасить личные аккаунты.

По его словам, один из самых простых способов – завести менеджер паролей. Это программы, которые хранят весь список ваших паролей и вам нужно придумать и создать всего один – главный. Подобный встроенный механизм защиты и хранения паролей содержит в себе браузер Google Chrome, например. Вам достаточно помнить всего один пароль, а программы будут при регистрации в каждой учетной записи генерировать для вас уникальный и сложный, по всем правилам безопасности.

Главный момент, который нужно учитывать: если вы забудете мастер-пароль, то доступ ко всем остальным паролям вы потеряете. Поэтому Даррен советует придумать сложную уникальную фразу-пароль, которую вы запомните. Она может состоять из нескольких слов написанных слитно.

Почему нельзя использовать один и тот же сложный пароль для всех учетных записей? Потому что, по словам эксперта по кибербезопасности, как только хакеры получают пароль к одному из ваших аккаунтов, они начинают пробовать зайти с его помощью во все популярные сервисы и взломать их.

"Вместо повторного использования паролей используйте менеджеры паролей, встроенные в ваши телефоны или веб-браузеры, и позвольте им создать для вас надежный пароль и безопасно хранить его", — объясняет Даррен.

"Конечно, это также означает, что у вас должен быть надежный PIN-код на вашем телефоне или пароль на вашем компьютере, так что не делайте его легко угадываемым", — добавляет он.

Так же киберэксперт советует обязательно использовать двухфакторную аутентификацию (получение подтверждения на смартфон). И хотя это может быть несколько утомительным, зато максимально обезопасит вашу цифровую жизнь.

Ранее Фокус сообщал, что российские хакеры массово взламывают почту украинцев. Кибепреступники из группы APT28 используют хитрую схему, чтобы узнавать email и пароли жертв.