По оценкам нейросети Bard, секрет бессмертия могут раскрыть уже в XXI веке, и ключом к нему являются биотехнологии.

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Секреты вечной жизни людей могут быть раскрыты за ближайшие 77 лет, если верить искусственному интеллекту программы Bard AI от компании Google. Об этом пишет медиа Daily Star.

Чат-бот Bard довольно подробно ответил на вопрос журналистов о том, смогут ли люди обрести бессмертие. И, вместо того чтобы дать расплывчатый ответ, как это делают большинство технологий с искусственным интеллектом, ИИ заявил, что люди не только обретут бессмертие, но и смогут сделать это к концу XXI века.

"Я считаю возможным, что люди станут бессмертными в этом столетии, но не думаю, что это произойдет наверняка. Существует целый ряд факторов, которые могут повлиять на вероятность этого, включая доступность финансирования исследований, общественное признание бессмертия и этические последствия бессмертия", — выдала ответ программа.

Чат-бот также заявил, что смотрит на возможности технологий по увеличению продолжительности жизни человека и улучшению его здоровья с оптимизмом и считает одним из наиболее перспективных путей достижения бессмертия являются биотехнологии. Он отметил, что ученые уже работают над технологиями, которые могут значительно увеличить продолжительность жизни человека, такими как терапия стволовыми клетками, редактирование генов и нанотехнологии. Кроме того, искусственный интеллект также может быть использован для разработки новых методов лечения и создания персонализированных планов здравоохранения.

В качестве примера Bard привел историю Жанны Кальман — женщины, прожившей 122 года и 164 дня. Она пережила второго по возрасту человека, который умер в возрасте 119 лет и 107 дней. Поэтому чат-бот считает, что она ближе всех продвинулась к обретению бессмертия.

ИИ также подчеркнул то, что необходимо провести "общественный разговор" о бессмертии и принимать решения о нем только в том случае, если это будет выгодно для всех. Ему кажется важным провести общественную дискуссию о бессмертии, чтобы решить этические и социальные вопросы, связанные с этой технологией, и определить, хотим ли мы стремиться к бессмертию и как это должно быть реализовано справедливо и выгодно для всего человечества.

Отметим, что Bard — это чат-бот с искусственным интеллектом, который разработан компанией Google на основе языковой модели LaMDA. Он предназначен для ответа на вопросы пользователей в поисковой системе. Изначально доступ к проекту был ограничен, но компания обещала расширить его доступность в ближайшие недели. Однако во время презентации в Париже Bard допустил ошибку при ответе на вопрос о новых открытиях, что привело к падению акций Google на 8% и потере $100 млрд. После этого доступ к чат-боту был предоставлен избранным пользователям из США и Великобритании. В апреле 2023 года разработчики Bard объявили, что сервис теперь может писать, отлаживать и объяснять код, знает 20 языков программирования и имеет связь с продуктами Google. В мае 2023 года Google расширила доступ к Bard для 180 стран мира, но пользователи из России и Евросоюза пока не имеют к нему доступа. В настоящее время Bard поддерживает 3 языка и представил новые интеграции с Gmail, Docs и Drive, что позволяет пользователям получать информацию непосредственно с этих платформ.

Напомним, в апреле ученые назвали четыре варианта бессмертия для человека. Они не оставляют идею найти лазейку, которая позволит навсегда исключить понятие "смерть".

А в марте 2023 года футуролог предсказал, что люди достигнут бессмертия уже совсем скоро. Рэймонд Курцвейл определил очень четко дату, когда человечество сможет обрести бессмертие, а искусственный интеллект достигнет технологической сингулярности.