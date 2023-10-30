За оцінками нейромережі Bard, секрет безсмертя можуть розкрити вже у XXI столітті, і ключем до нього є біотехнології.

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Секрети вічного життя людей можуть бути розкриті за найближчі 77 років, якщо вірити штучному інтелекту програми Bard AI від компанії Google. Про це пише медіа Daily Star.

Чат-бот Bard досить докладно відповів на запитання журналістів про те, чи зможуть люди знайти безсмертя. І замість того щоб дати розпливчасту відповідь, як це роблять більшість технологій зі штучним інтелектом, ШІ заявив, що люди не тільки отримають безсмертя, а й зможуть зробити це до кінця XXI століття.

"Я вважаю можливим, що люди стануть безсмертними в цьому столітті, але не думаю, що це станеться напевно. Існує ціла низка чинників, які можуть вплинути на ймовірність цього, включно з доступністю фінансування досліджень, суспільним визнанням безсмертя та етичними наслідками безсмертя", — видала відповідь програма.

Чат-бот також заявив, що дивиться на можливості технологій зі збільшення тривалості життя людини та поліпшення її здоров'я з оптимізмом і вважає одним із найперспективніших шляхів досягнення безсмертя є біотехнології. Він зазначив, що вчені вже працюють над технологіями, які можуть значно збільшити тривалість життя людини, такими як терапія стовбуровими клітинами, редагування генів і нанотехнології. Крім того, штучний інтелект також може бути використаний для розроблення нових методів лікування і створення персоналізованих планів охорони здоров'я.

Як приклад Bard навів історію Жанни Кальман — жінки, яка прожила 122 роки й 164 дні. Вона пережила другу за віком людину, яка померла у віці 119 років і 107 днів. Тому чат-бот вважає, що вона ближче за всіх просунулася до набуття безсмертя.

ШІ також наголосив на тому, що необхідно провести "суспільну розмову" про безсмертя й ухвалювати рішення щодо нього тільки в тому разі, якщо це буде вигідно для всіх. Йому здається важливим провести громадську дискусію про безсмертя, щоб вирішити етичні та соціальні питання, пов'язані з цією технологією, і визначити, чи хочемо ми прагнути до безсмертя і як це має бути реалізовано справедливо і вигідно для всього людства.

Зазначимо, що Bard — це чат-бот зі штучним інтелектом, який розроблений компанією Google на основі мовної моделі LaMDA. Він призначений для відповіді на запитання користувачів у пошуковій системі. Спочатку доступ до проєкту був обмежений, але компанія обіцяла розширити його доступність найближчими тижнями. Однак під час презентації в Парижі Bard припустився помилки під час відповіді на запитання про нові відкриття, що призвело до падіння акцій Google на 8% і втрати $100 млрд. Після цього доступ до чат-бота надали обраним користувачам зі США та Великої Британії. У квітні 2023 року розробники Bard оголосили, що сервіс тепер може писати, налагоджувати та пояснювати код, знає 20 мов програмування і має зв'язок із продуктами Google. У травні 2023 року Google розширила доступ до Bard для 180 країн світу, але користувачі з Росії та Євросоюзу поки не мають до нього доступу. Наразі Bard підтримує 3 мови та представив нові інтеграції з Gmail, Docs і Drive, що дає змогу користувачам отримувати інформацію безпосередньо з цих платформ.

Нагадаємо, у квітні вчені назвали чотири варіанти безсмертя для людини. Вони не полишають ідею знайти лазівку, яка дасть змогу назавжди виключити поняття "смерть".

А в березні 2023 року футуролог передбачив, що люди досягнуть безсмертя вже зовсім скоро. Реймонд Курцвейл визначив дуже чітко дату, коли людство зможе знайти безсмертя, а штучний інтелект досягне технологічної сингулярності.