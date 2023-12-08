Чат-бот Gemini оказался не таким уж и умным: аналитики поймали Google на лжи

После ряда тестов, сотрудники издания Bloomberg пришли ко мнению, что чат-бот Gemini недалеко ушел от ChatGPT-3.5.

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На днях компания Google провела презентацию нейросети Gemini, которая будет конкурировать с продуктом OpenAI — ChatGPT-4. Однако журналисты Bloomberg заметили, что разработчики несколько преувеличили возможности своего чат-бота.

Пользователям показали видео, демонстрирующее возможности искусственного интеллекта Gemini. Так, ролик демонстрирует, как нейросеть во мгновение ока распознает жесты пользователя, и определяет, что именно он показывает. В видео это была игра "Камень, ножницы, бумага".

Видеопрезентация чат-бота Gemini

Однако журналисты Bloomberg обнаружили, что на практике чат-бот не так уж и скор в распознавании жестов. В ходе тестирования, они сначала показали ему все три жеста, символизирующие камень, ножницы и бумагу, а потом еще и задали наводящий вопрос, чтобы нейросеть окончательно поняла, чего от нее хотят. Без подсказки бот написал, что видит лишь человеческую руку, а не демонстрацию игры. В итоге, авторы материала пришли к выводу, что Google "оставила за кадром" всю ту работу, которую следует проделать пользователю, прежде, чем получить желаемый результат.

Журналисты протестировали чат-бот Gemini и не испытали восторга Фото: Скриншот

"Демонстрационное видео показывает, на самом деле, возможности Gemini Ultra, — модель, которой еще нет, , — подчеркивают журналисты. — Такая фальсификация показывает, что Google заинтересована в проведение маркетинговой компании и в том, чтобы напомнить пользователям о том, что она имеет доступ к большему количеству данных, как никто другой"

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Эли Коллинз, вице-президент по продуктам Google DeepMind, в комментарии Bloomberg отметил, что это видео не демонстрирует реальные возможности нейросети Google, а сам ролик сделали зрелищным, чтобы заинтересовать людей. В итоге, в редакции издания, после ряда тестов, пришли ко мнению, что чат-бот Gemini недалеко ушел от ChatGPT-3.5.

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