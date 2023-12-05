ИИ "оживил" Лесю Украинку и Уильяма Шекспира: о чем поговорили великие писатели (видео)

Виртуальные писатели провели конференцию в Zoom, напомнив, чем славится Украина и Великобритания.

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Искусственный интеллект смоделировал разговор между украинской поэтессой Лесей Украинкой и английским драматургом Уильямом Шекспиром в программе для видеосвязи Zoom. "Украинский институт" выложил ролик с их беседой на своем YouTube-канале.

"Оживить" Лесю и Уильяма удалось при помощи инструментов ИИ, разработанных компанией Reface, которая известна благодаря одноименному приложению, позволяющему любому известному персонажу "присвоить" лицо любого пользователя. Благодаря ему два известных писателя поиграли в словесные ассоциации, по очереди называя вещи, связанные с Украиной и Великобританией.

Разговор Леси украинки и Уильяма Шекспира

Ролик был продемонстрирован в рамках панели Форума "Культурная дипломатия в эпоху передовых технологий". В описании к видео сказано, что программисты задействовали алгоритмы машинного обучения и собственную запатентованную модель глубокого обучения, а также технологию реконструкции, чтобы "достоверно воссоздать" внешний вид Леси Украинки и Уильяма Шекспира, а также их возможный разговор.

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В "Украинском институте" отметили, что настоящая Леся Украинка переводила произведения Шекспира на украинский язык и восхищалась им.

"Сегодня их воображаемый диалог воплощает разговор разных эпох и двух разных стран. Видео призвано провести параллель между сегодняшними дружественными странами, Украиной и Великобританией, подчеркнув, что, несмотря на разное историческое происхождение, их объединяют общие ценности", — подчеркнули в Украинском институте.

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