ШІ "оживив" Лесю Українку та Вільяма Шекспіра: про що поговорили великі письменники (відео)

Віртуальні письменники провели конференцію в Zoom, нагадавши, чим славиться Україна та Велика Британія.

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Штучний інтелект змоделював розмову між українською поетесою Лесею Українкою та англійським драматургом Вільямом Шекспіром у програмі для відеозв'язку Zoom. "Український інститут" виклав ролик з їхньою бесідою на своєму YouTube-каналі.

"Оживити" Лесю і Вільяма вдалося за допомогою інструментів ШІ, розроблених компанією Reface, яка відома завдяки однойменному застосунку, що дає змогу будь-якому відомому персонажу "привласнити" обличчя будь-якого користувача. Завдяки йому двоє відомих письменників пограли в словесні асоціації, по черзі називаючи речі, пов'язані з Україною і Великою Британією.

Розмова Лесі українки та Вільяма Шекспіра

Ролик було продемонстровано в рамках панелі Форуму "Культурна дипломатія в епоху передових технологій". В описі до відео сказано, що програмісти задіяли алгоритми машинного навчання і власну запатентовану модель глибокого навчання, а також технологію реконструкції, щоб "достовірно відтворити" зовнішній вигляд Лесі Українки та Вільяма Шекспіра, а також їхню можливу розмову.

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В "Українському інституті" зазначили, що справжня Леся Українка перекладала твори Шекспіра українською мовою і захоплювалася ним.

"Сьогодні їхній уявний діалог втілює розмову різних епох і двох різних країн. Відео покликане провести паралель між сьогоднішніми дружніми країнами, Україною та Великою Британією, наголосивши на тому, що, незважаючи на різне історичне походження, їх об'єднують спільні цінності", — підкреслили в Українському інституті.

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