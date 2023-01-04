Ученые подключат квантовый компьютер к суперкомпьютеру: чего они хотят добиться

Исследовательский институт Riken из Японии планирует к 2025 году внедрить квантовые вычисления благодаря суперкомпьютеру Fugaku.

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В институте Riken квантовому компьютеру хотят "поручить" основные вычислительные операции, а задачей Fugaku будет организация выходных данных и проверка на ошибки, сообщает Nikkei Asia.

Хотя квантовые вычисления способны с огромной скоростью обрабатывать данные (в 100 млн раз быстрее суперкомпьютеров) их нужно содержать в чрезвычайно холодных условиях и они могут выдавать ошибки. Поэтому японцы приняли решение о такой совместной интеграции с Fugaku, который эти ошибки будет исправлять. Кроме того, чтобы обойти конкурентов на зарождающемся рынке квантовых вычислений, Riken также будет активно сотрудничать с альянсом компаний в который входят гиганты Toyota Motor, Hitachi и Sony Group.

[ + – ] Суперкомпьютер Fugaku. Второй в мире по мощности после американского Frontier Фото: Nikkei Asian Review

Еще в 2019 году квантовый компьютер Google рассчитал тестовые данные всего за 3 мин., а у суперкомпьютеров на эту же операцию ушло бы 10 тыс. лет. Дело в том, что хоть обычный, хоть суперкомпьютер передают и обрабатывают информацию в битах в двух поочередных состояниях: 0 и 1. Квантовый компьютер может просчитывать данные сразу в двух состояниях.

Google поставил себе дерзкую цель к 2029 году создать безошибочный квантовый компьютер. Riken собирается превзойти Google благодаря "гибридному" подходу.

И эта парочка конкурентов не одинока. В затылок уже дышат Amazon и Nvidia, которые делают ставку на гибридно-квантовые вычисления. IBM уже установила квантовый компьютер в японском городе Кавасаки. Земляки Riken из компании Fujitsu вообще хотят представить прототип квантового компьютера в 2023 году.

ЕС тоже включился в гонку и выбрал 6 площадок (в Германии, Италии и Франции), на которых квантовые компьютеры будут интегрированы с суперкомпьютерами.

Такие старания отнюдь не бескорыстны. Аналитики из Boston Consulting Group убеждены, что к 2040 году квантовые вычисления будут приносить компаниям до $850 млрд в год чистой прибыли.

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