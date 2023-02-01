В Китае можно купить персональный квантовый компьютер на 24 кубита: что известно

КНР стала третьей страной после США и Канады, которая на практике может создать полный цикл работы квантового компьютера.

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И хотя квантовый компьютер Wuyuan мощностью 24 кубита используется уже более года, о его существовании официально стало известно только сейчас из заявления Министерства наук, пишет South China Morning Post. В Министерстве отмечают, что компьютер был доставлен "неназванному пользователю". Другие данные ведомство не раскрывает.

Однако, есть подозрение, что это не первый и не последний квантовый компьютер, которым владеет Китай. Журналисты поговорили с одним из основателей компании Origin Quantum Гуо Гопином, который вместе с коллегой Гуо Гуангканом из Университета науки и технологий Китая (USTC) признался, что его компания разработала несколько таких компьютеров с момента поставки Wuyuan в 2021 году.

По словам Гуо, скоро будет разработан более мощный квантовый компьютер, названный "Вуконг" в честь легендарного Короля обезьян. По словам специалиста, квантовые вычисления благотворно повлияют на нашу жизнь в течение следующих трех-пяти лет. С их помощью колоссально ускорится разработка новых материалов и лекарств, например.

Ученый заявил, что квантовые компьютеры Китая сегодня опережают суперкомпьютеры Google и являются самыми быстрыми в мире.

Но создание квантовых компьютеров и исследования с их помощью очень дороги. Гопин признался, что поддержание инфраструктуры компьютера и стоимость исследований может достигать $30 млн в год. Так что Origin Quantum еще предстоит решить глобальный вопрос самоокупаемости проекта.

Ранее Фокус писал, что исследовательский институт Riken из Японии планирует к 2025 году внедрить квантовые вычисления благодаря суперкомпьютеру Fugaku.