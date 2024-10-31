Названа главная уязвимость США перед Китаем: понадобится много денег и квантовые датчики

Для противостояния с Китаем необходимы большие федеральные инвестиции в квантовое зондирование, которое поможет отказаться от GPS.

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Технологическая отрасль США нуждается в большем финансировании со стороны правительства, а не только Пентагона, если она хочет опередить Китай в разработке квантовых датчиков, которые могут заменить устаревшие и уязвимые спутники GPS, пишет defenseone.com.

В настоящее время правительство США тратит около 900 млн долларов на квантовое зондирование каждый год, большая часть идет в Министерство обороны. Необходимо увеличение, согласно отчету, который был подготовлен Консорциумом квантового экономического развития.

В отчете утверждается, что стимулируя зарождающуюся отрасль квантового зондирования и ее усилия по обслуживанию внутренних рынков от аэронавтики до энергетики, эти инвестиции помогут в создании и совершенствовании квантовых магнитометров, гравиметров и часов, которые не полагаются на уязвимые сигналы из космоса для предоставления навигационных и временных данных.

Недавний семинар Консорциума квантового экономического развития собрал более 100 экспертов, чтобы рассказать, как технология квантового зондирования может улучшить возможности определения местоположения, навигации и времени. Федеральные расходы на поддержку отрасли квантового зондирования должны выйти за рамки Министерства обороны, считают эксперты.

Одной из главных проблем является то, что производители технологий квантового зондирования сейчас сосредоточены на очень специфических клиентах, таких как лаборатории и академические исследовательские центры. Это затрудняет для правительства разработку стандартов, которые игроки рынка могут использовать для выбора того, что производить и где искать детали и компоненты. Отсутствие стандартного тестирования также усложняет бизнес-кейс для квантовых датчиков — по крайней мере, для тех, кто не работает в Министерстве обороны.

Эксперты полагают, что федеральное правительство должно усерднее работать и привлекать не только Пентагон, но и Министерство энергетики США, и НАСА.

Конечно, легче сказать, чем сделать, по крайней мере, в политическом плане. В то время как обе партии согласны на надежное финансирование Министерства обороны, дальнейшее финансирование других агентств, таких как Министерство энергетики, является более спорным и может быть сокращено в следующем году в зависимости от результатов президентских выборов, пишет СМИ.

Китай, наоборот, вкладывает значительные средства в квантовое зондирование. Он даже обогнал Соединенные Штаты — по крайней мере, по количеству опубликованных исследовательских работ по этой теме, согласно трекеру критических технологий Австралийского института стратегической политики.

Ранее мы писали, что квантовая навигация сделает флот неуязвимым для "глушилок". Британские ученые готовы предложить замену системе GPS. Новый квантовый датчик точно определит координаты судна и будет невосприимчив к РЭБ.