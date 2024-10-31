Названо головну вразливість США перед Китаєм: знадобиться багато грошей і квантові датчики

Для протистояння з Китаєм необхідні великі федеральні інвестиції в квантове зондування, яке допоможе відмовитися від GPS.

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Технологічна галузь США потребує більшого фінансування з боку уряду, а не тільки Пентагону, якщо вона хоче випередити Китай у розробці квантових датчиків, які можуть замінити застарілі та вразливі супутники GPS, пише defenseone.com.

Нині уряд США витрачає близько 900 млн доларів на квантове зондування щороку, більша частина йде в Міністерство оборони. Необхідне збільшення, згідно зі звітом, який був підготовлений Консорціумом квантового економічного розвитку.

У звіті стверджується, що стимулюючи галузь квантового зондування, що зароджується, та її зусилля з обслуговування внутрішніх ринків від аеронавтики до енергетики, ці інвестиції допоможуть у створенні й удосконаленні квантових магнітометрів, гравіметрів і годинників, які не покладаються на вразливі сигнали з космосу для надання навігаційних і часових даних.

Нещодавній семінар Консорціуму квантового економічного розвитку зібрав понад 100 експертів, щоб розповісти, як технологія квантового зондування може поліпшити можливості визначення місця розташування, навігації та часу. Федеральні витрати на підтримку галузі квантового зондування мають вийти за рамки Міністерства оборони, вважають експерти.

Однією з головних проблем є те, що виробники технологій квантового зондування зараз зосереджені на дуже специфічних клієнтах, таких як лабораторії та академічні дослідницькі центри. Це ускладнює для уряду розробку стандартів, які гравці ринку можуть використовувати для вибору того, що виробляти і де шукати деталі та компоненти. Відсутність стандартного тестування також ускладнює бізнес-кейс для квантових датчиків — принаймні, для тих, хто не працює в Міністерстві оборони.

Експерти вважають, що федеральний уряд має старанніше працювати і залучати не тільки Пентагон, а й Міністерство енергетики США, і НАСА.

Звичайно, легше сказати, ніж зробити, принаймні, в політичному плані. У той час як обидві партії згодні на надійне фінансування Міністерства оборони, подальше фінансування інших агентств, таких як Міністерство енергетики, є більш спірним і може бути скорочене наступного року залежно від результатів президентських виборів, пише ЗМІ.

Китай, навпаки, вкладає значні кошти у квантове зондування. Він навіть обігнав Сполучені Штати — принаймні, за кількістю опублікованих дослідницьких робіт з цієї теми, згідно з трекером критичних технологій Австралійського інституту стратегічної політики.

Раніше ми писали, що квантова навігація зробить флот невразливим для "глушилок". Британські вчені готові запропонувати заміну системі GPS. Новий квантовий датчик точно визначить координати судна і буде несприйнятливий до РЕБ.