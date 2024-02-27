РЕБ більше не лякає: квантова навігація зробить флот невразливим для "глушилок"

Британські вчені готові запропонувати заміну системі GPS. Новий квантовий датчик точно визначить координати судна і буде несприйнятливий до РЕБ.

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Британське агентство військових технологій працює над квантовим навігаційним пристроєм — інерціальною навігаційною системою, яка могла б забезпечити точність навігації, як у GPS. Новинка призначена для військових суден, — передає Мaritime Еxecutive.

Чому система GPS вразлива

Сучасне судноплавство значною мірою покладається на GPS (Global Positioning System — супутникова система навігації, що забезпечує вимірювання відстані, часу і визначає місце розташування у всесвітній системі координат WGS 8, — ред.). Однак система GPS має один істотний недолік — вона уразлива до перешкод, створюваних засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також у разі масштабного сонячного спалаху або протисупутникової атаки.

Військові оператори часто покладаються на технологію інерціальної навігації на додаток до GPS. Підводні човни, літаки і крилаті ракети використовують наведення за допомогою вбудованих датчиків і сенсорів, щоб компенсувати відомі уразливості систем GPS. Однак такі системи мають суттєвий недолік: що довше платформа працює без чіткого визначення місця розташування, то менш точно досягає своїх цілей.

Що особливого у квантовій навігації

Квантова навігація використовує ту саму концепцію, але з набагато більшою точністю. Так, квантові акселерометри набагато точніші, ніж гіроскопи, які традиційно використовуються для інерціального наведення. Британські вчені, які працюють у сфері оборони, кажуть, що одного разу квантові пристрої можна буде використовувати для забезпечення навігації без GPS. Статися це може зовсім скоро, оскільки дослідники з Імперського коледжу Лондона розробили квантовий датчик, який використовує лазер для вимірювання хвильових властивостей ультрахолодних атомів у спеціальній камері. Коли корабель рухається, то камера теж рухається, і атоми всередині неї повинні рухатися разом з нею. Лазерні імпульси відстежують рух атомів, і, отримавши ці дані, датчик визначає напрямок руху судна.

Квантовий датчик було випробувано на борту дослідницького судна Королівського флоту XV "Патрік Блекетт" 2023 року, а цього року він пройшов додаткові випробування на борту британського оборонного корабля "Герст-Пойнт". Міністерство оборони Великої Британії оптимістично оцінює перспективи вдосконалення системи і готується провести ще низку тестів.

"Квантові технології можуть поліпшити оперативну перевагу флоту і прокласти шлях до створення нових, більш досконалих, навігаційних систем. Ми розвиваємо нові навігаційні методи для того, щоб повністю відмовитися від супутників", — заявили в Міноборони.

Як системи РЕБ впливають на системи навігації

Системи РЕБ, як відомо, генерують сильні радіосигнали, викликаючи перешкоди на тих самих частотах, на яких працює навігаційна система. У підсумку, зв'язок між кораблем і супутниками GPS порушується. Це може призвести до дезорієнтації екіпажу — військові, не знаючи точних координат, можуть не зорієнтуватися, де саме перебуває їхнє судно і, відповідно, судна супротивників і союзників.

Також РЕБ використовується і для протидії ракетним ударам, атакам за допомогою надводних і літаючих безпілотників. У результаті, судно виявляється "ізольованим" і небоєздатним, якщо система радіоелектронної боротьби досить потужна і генерує перешкоди у вигляді купола.

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Країни-учасниці НАТО сподіваються, що квантові технології допоможуть удосконалити навігаційні можливості військових кораблів, літаків, дронів усіх типів і ракет. Згідно з новою стратегією, квантові рішення будуть створені для додатків подвійного призначення, технологій оборонного планування, програмно-апаратного забезпечення для оперативної та ситуаційної сумісності, криптографічних систем, квантових датчиків і відмови від навігаційних супутникових систем, таких як GPS.

Раніше ми повідомляли про те, що ЗСУ потрібні сотні тисяч засобів для ведення радіоелектронної боротьби. Український виробник Kvertus покладається на власні сили, держава дає замовлення, але їх недостатньо, щоб закрити всі потреби армії, яка бореться з дуже сильним ворогом.