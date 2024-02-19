Російські військові навчилися міняти частоту дронів у польоті: чи можуть це робити ЗСУ

Росіян масово вчать за потреби міняти частоту FPV-дронів у польоті за допомогою пульта та відповідної прошивки. У ЗСУ також є методи запобігати засобам РЕБ.

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Російські військові навчилися перемикати частоти FPV-дронів прямо у польоті, щоб запобігти впливу українських засобів РЕБ. Про це повідомляє український військовий та експерт з РЕБ Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" у власному Telegram-каналі з посиланням на ворожі ресурси.

Як можна побачити зі скриншоту, прошивка дронів під назвою ELRS дозволяє змінити частоту керування БПЛА у польоті за допомогою пульта. При цьому антени на пульті мають відповідати діапазонам частот, які використовуватимуться.

Повідомлення про керування частотами дронів росіян Фото: Telegram

Сергій Бескрестнов каже, що зараз російських пілотів дронів масово вчать як це робити. Він стверджує, що не знає, чи працюють Сили оборони України так само.

"Росіяни перемикаються на інші частоти FPV у повітрі. Масово вчать, як це робити пілотів. Не знаю чи працюємо ми так само, тому залишу цей скрін тут."

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На питання як працюють з різними частотами у ЗСУ в інтерв'ю Фокусу розповів ветеран АТО та російсько-української війни Євген Дикий.

"Дійшло до того, що українці навчили дрони перекочувати з однієї частоти на іншу, якщо БПЛА "відчуває", що його глушить російська система РЕБ. І чим далі, тим більше навіть дешевих FPV-дронів оснащуються подібними системами", — розповідає Дикий.

Тобто українська система зміни частот може працювати навіть краще: в російській версій йдеться лише про зміну пілотами з пульта.

Дикий зазначає, що донедавна російські засоби РЕБ були попереду українських, але зараз інженерам ЗСУ вдалося вийти на такий самий рівень. Українські системи зв'язку оператора з дроном здатні обійти велику кількість засобів РЕБ російських окупантів.

"Росіяни дуже пишаються своїми системами РЕБ і це пов'язано з історичними причинами, — каже військовий. — Ще в радянські часи стало зрозуміло, що СРСР безнадійно відстає в ракетній програмі, тому акцент робився саме на РЕБ, щоб знизити точність можливих ударів американців".

Євген Дикий розповідає, що за умов браку артилерії підрозділам ЗСУ частіше доводиться воювати з ворогом на значно меншій дальності, яку здатні здолати дрони. Тому важливість засобів РЕБ, а також протидії ним дуже зросла.

Росіяни теж вважають FPV-дрони ключовою зброєю на окремих ділянках фронту. Вони масово застосовують їх біля Часового Яру та спричиняють великі втрати ЗСУ.

У Запорізькій області ж вони навпаки скаржаться на великі втрати від українських дронів. Особливої шкоди завдає великий, у минулому сільськогосподарський дрон, який росіяни кличуть "Баба Яга".