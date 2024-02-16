FPV-дрони ЗСУ навчились "перестрибувати" РЕБ окупантів: як вони заміняють гранатомети (відео)

Через снарядний голод ЗСУ доводиться активніше використовувати безпілотники, які навчили протистояти системам радіоелектронної боротьби ворога. FPV-дрони дуже непогано заміняють собою станкові гранатомети, каже військовий експерт Євген Дикий.

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Сьогодні FPV-дрони на фронті зайняли своєрідну серйозну нішу між стрілецькою зброєю та легкою артилерією. Це виходить із середніх характеристик БПЛА: дальність польоту 5-7 км і можливість нести заряд потужністю ручної гранати. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів ветеран АТО й ветеран російсько-української війни Євген Дикий.

На його думку, FPV-дрони дуже непогано заміняють собою станкові гранатомети, іноді навіть танкові гранатомети та ПТУР. Проте невеличкі безпілотники вже не здатні замінити важкі міномети.

"В умовах страшного снарядного голоду, який створив Дональд Трамп, в Україні є дефіцит всіх трьох основних калібрів: 155 мм від НАТО, 152 мм радянського зразка та навіть 120 мм міни, — акцентує ветеран. — Таким чином FPV-дронам довелось стати у першу лінію захисту, а не у другу, як це було раніше".

Тепер підрозділам ЗСУ все частіше доводиться підпускати ворога ближче на дальність польоту дронів, зазначає Дикий. В такій ситуації вкрай важливим є стійкість таких БПЛА до протидії засобам радіоелектронної боротьби ворога, тобто наскільки активно та вдало окупанти можуть їх глушити.

"Росіяни дуже пишаються своїми системами РЕБ і це пов'язано з історичними причинами, — каже військовий. — Ще в радянські часи стало зрозуміло, що СРСР безнадійно відстає в ракетній програмі, тому акцент робився саме на РЕБ, щоб знизити точність можливих ударів американців".

Ще донедавна російські системи РЕБ значно випереджували українські, але зараз інженерам ЗСУ вдалось майже досягти паритету в цій галузі, відзначає Дикий. Останнім часом дуже просунулись українські системи зв'язку оператора з дроном і їм вдається обходити значну кількість систем РЕБ окупантів.

"Дійшло до того, що українці навчили дрони перекочувати з однієї частоти на іншу, якщо БПЛА "відчуває", що його глушить російська система РЕБ, — розповідає Дикий. — І чим далі, тим більше навіть дешевих FPV-дронів оснащуються подібними системами".

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс має намір передати Україні мільйон безпілотних літальних апаратів як військову допомогу. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу 15 лютого.