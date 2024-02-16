FPV-дроны ВСУ научились "перепрыгивать" РЭБ оккупантов: как они заменяют гранатометы (видео)

Из-за снарядного голода ВСУ приходится активнее использовать беспилотники, которые научили противостоять системам радиоэлектронной борьбы врага. FPV-дроны очень неплохо заменяют собой станковые гранатометы, говорит военный эксперт Евгений Дикий.

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Сегодня FPV-дроны на фронте заняли своеобразную серьезную нишу между стрелковым оружием и легкой артиллерией. Это исходит из средних характеристик БПЛА: дальность полета 5-7 км и возможность нести заряд мощностью ручной гранаты. Об этом в интервью Фокусу рассказал ветеран АТО и ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий.

По его мнению, FPV-дроны очень неплохо заменяют собой станковые гранатометы, иногда даже танковые гранатометы и ПТУР. Однако небольшие беспилотники уже не способны заменить тяжелые минометы.

"В условиях страшного снарядного голода, который создал Дональд Трамп, в Украине есть дефицит всех трех основных калибров: 155 мм от НАТО, 152 мм советского образца и даже 120 мм мины, — акцентирует ветеран, — Таким образом FPV-дронам пришлось стать в первую линию защиты, а не во вторую, как это было раньше".

Теперь подразделениям ВСУ все чаще приходится подпускать врага ближе на дальность полета дронов, отмечает Дикий. В такой ситуации крайне важна устойчивость таких БПЛА к противодействию средствам радиоэлектронной борьбы врага, то есть насколько активно и удачно оккупанты могут их глушить.

"Россияне очень гордятся своими системами РЭБ и это связано с историческими причинами, — говорит военный, — Еще в советские времена стало понятно, что СССР безнадежно отстает в ракетной программе, поэтому акцент делался именно на РЭБ, чтобы снизить точность возможных ударов американцев".

Еще недавно российские системы РЭБ значительно опережали украинские, но сейчас инженерам ВСУ удалось почти достичь паритета в этой области, отмечает Дикий. В последнее время очень продвинулись украинские системы связи оператора с дроном и им удается обходить значительное количество систем РЭБ оккупантов.

"Дошло до того, что украинцы научили дроны перекатывать с одной частоты на другую, если БПЛА "чувствует", что его глушит российская система РЭБ, — рассказывает Дикий, — И чем дальше, тем больше даже дешевых FPV-дронов оснащаются подобными системами".

Напомним, Североатлантический альянс намерен передать Украине миллион беспилотных летательных аппаратов в качестве военной помощи. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 15 февраля.