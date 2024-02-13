"Хитрі речі" з ВОГами: у РФ поскаржились на дрони, від яких відбиваються на Запорізькому напрямку

Особливо небезпечним є сільськогосподарський дрон, який літає вночі, який може нести чотири гранати або вести за собою рій FPV-дронів. Росіяни запевняють, що будуть вивчати винаходи українців.

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Підрозділи ЗС РФ, які протистоять ЗСУ у Запорізькій області, потерпають від ударів різних видів безпілотників. Серед пристроїв, які завдають найбільше шкоди — дрон під назвою "Баба Яга", який здатен керувати цілим роєм. Про дрони Сил оборони України, які використовуються на південному відрізку фронту, росіяни розповіли в сюжеті росЗМІ "РИА Новости".

Російський військовий показав українські безпілотники, які вдалось приземлити. При цьому зазначив, що ЗСУ їх "активно використовують" на лінії фронту.

Важливо

Цього року Україна виготовить тисячі далекобійних безпілотників, — Федоров

Перший екземпляр БПЛА — FPV-дрон. Зі слів російського окупанта, такі дрони "збиваються досить рідко". Запевнив, що у них висока швидкість — до 90-140 км/год. Якщо такі пристрої падають і не вибухають, їх обов'язково підбирають, щоб потім розібрати і з'ясувати, як він працює. Зокрема, шукають "нестандартні рішення", які вивчать інженери РФ, а потім будуть "переймати".

Дрон ЗСУ в руках у військового ЗС РФ

Інший пристрій, який потрапив до рук окупантів — коптер Matrix з вісьмома пропелерами. Росіянин зауважив, що їх збивати "трошки легше": поки що мають один такий пристрій.

Дрон ЗСУ - коптер з пропелерами

Особливу увагу росіянин приділив "цікавому" пристрою, який здатен нести чотири підвісні ВОГи (ВОГ — "выстрел осколочный гранатометный"). В конструкції використали магніт і це "досить небезпечна річ". Дрон літає повільніше, але "турботи приносить", поскаржився військовий ЗС РФ.

Дрони ЗСУ - пристрій для скидання ВОГів

У розмові з російським журналістом військовий зауважив, що українці мають "масу хитрих речей, якими замінюють нестачу артилерійських снарядів". Особливо небезпечними називає колишні сільськогосподарські дрони, які називають "Баба Яга". Пристрій використовується як "матка-ретранслятор", який допомагає FPV-дронам залітати далі — на 20-25 км в тил. Крім того, до нього прилаштовують чотири ВОГи, а літає він вночі, тому його важко збити.

Також у репортажі "РИА Новости" з'явився фахівець, який додав деякі коментарі до розповіді військового. Він зауважив, що принесли дійсно "рідкісні екземпляри": FPV-дрони та багаторазові пристрої, здатні нести чотири заряди.

Безпілотники ЗСУ з вісьмома пропелерами Безпілотники ЗСУ, яку захопили окупанти на Запорізькому нпарямку Безпілотники ЗСУ - FPV-дрон Безпілотники ЗСУ - FPV-дрон зблизька Безпілотники ЗСУ - частина дрона

Дрони ЗСУ — деталі

Зазначимо, в січні 2024 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував новий проєкт з допомоги армії, в межах якого українців вдома можуть створити дрон для ЗСУ. З цією метою опублікували перелік необхідних компонентів та інструкцію для збирання. Також пояснили, що кожен такий пристрій буде перевірятись і лише після того надходитиме на фронт.

В проєкті "Армія дронів" повідомили, що протягом семи місяців роботи спеціальних рот БПЛА вдалось знешкодити 14 тис. цілей ЗС РФ. А військовий ЗС РФ описав, як діє український дрон-ретранслятор, який він назвав "маткою", — про це раніше розповідав Фокус.

Нагадуємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Україна, завдяки наземним та морським дронам, а також роботизованій техніці, веде "війну майбутнього". Керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська повідомила, яка саме кількість безпілотників потрібна ЗСУ, щоб виграти у протистоянні з російською армією.