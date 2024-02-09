"Війна майбутнього": Данілов розповів про закупівлю дронів для ЗСУ

В Україні почалась війна майбутнього, у якій беруть участь безпілотники та роботи, заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Саме тому створено новий рід військ у складі Сил оборони.

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Майже 90% державного замовлення на закупівлю безпілотників різного призначення дістається виробникам в Україні. Про особливості виробництва зброї для Сил оборони секретар Ради національної безпеки (РНБО) Олексій Данілов розповів у коментарі порталу "Українське радіо".

Данілов прокоментував рішення президента України Володимира Зеленського створити в структурі ЗСУ новий рід військ — Сил безпілотних систем. За його словами, переважна більшість компаній, в яких держава замовляє дрони для фронту — це українські виробники. Саме до них ідуть кошти: урядовці намагаються "контрактувати максимум" в Україні.

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Також посадовець зауважив, що, починаючи з 2022 року, характер війни змінився. Тепер це війна, у якій беруть участь безпілотники та роботизована техніка — і чим далі, тим більше їх ставатиме на полі бою.

"Ми свідомі того, якою буде війна майбутнього, яка вже сьогодні є на нашій території. Безпілотні літальні апарати, роботизована техніка все більше і більше включатиметься в цей процес. І майбутнє вже буде зовсім іншим, ніж є сьогодні".

Дрони ЗСУ — деталі виробництва

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про БПЛА українського виробництва, які завдавали удари по військових об'єктах ЗС РФ на лінії фронту або вглибині країни-агресора. Наприклад, 13 грудня ішлося про модель "Кобра" — пристрій можна скласти за три години, тим часом як дальність польоту — до 300 км. 17 січня стало відомо про український реактивний безпілотник: на світлинах показали пристрій, який, за оцінками експертів, здатен маневрувати і уникнути удару російських ППО.

27 січня у росЗМІ з'явився сюжет, у якому військовий ділився враженнями від зустрічі рою українських дронів. За його словами, рій супроводжувала "матка", яка стежила за цілями і давала підлеглим пристроям "відпочити".

8 лютого Мінцифри оприлюднило звіт про ефективність роботи 67 рот ударних БПЛА, створених в рамках проєкту "Армія дронів". У звіті вказано, що протягом семи місяців вдалось знешкодити 14 тис. російських цілей: танків, бронемашин, гармат, особового складу. Бували дні, коли нищили по 80 одиниць техніки, заявили урядовці. Раніше стало відомо про роботу хакерів, які проникли на сервери іранського заводу і встановили, скільки Росія платить за технологію виробництва дронів-камікадзе Shahed.