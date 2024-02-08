Скільки танків і гармат знищила "Армія дронів": Мінцифри відзвітувало про ефективність

Українські оператори дронів за добу в середньому знешкоджують вісім танків ЗС РФ. Ефективність роботи по особовому складу противника — більш як 4 тис. осіб протягом семи місяців.

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Протягом семи місяців роботи роти ударних БПЛА, створених у рамках проєкту "Армія дронів", знищили 14 тисяч цілей ЗС РФ. Безпілотники дістались до російських танків, бойових броньованих машин (ББМ), гармат різних видів, а також до особового складу. Про ефективність проєкту "Армія дронів" розповіли на порталі "АрміяInform".

Журналісти порталу повідомили, що Міністерство цифрової трансформації надало фрагменти звіту, у якому ідеться про особливості використання безпілотників українського виробництва на полі бою.

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У звіті підсумували результати, отримані за сім місяців — орієнтовно, з серпня 2023 року по січень 2024 року. Загалом дрони знешкодили 14 тисяч цілей (по 2 тис. цілей на місяць):

танків — 1 021 шт. (по 146 на місяць);

ББМ — 1 466 шт. (по 209 на місяць);

самохідних артилерійських установок — 355 шт. (по 51 на місяць);

гармат — 1 054 шт. (по 150 на місяць);

особового складу ЗС РФ — 4 319 ос. (по 617 на місяць).

"Армія дронів" - результати протягом семи місяців (серпень-січень) Фото: Facebook / Михайло Федоров

"Маємо кейси, коли за одну ніч уразили 80 одиниць техніки", — навели фрагмент звіту журналісти.

З липня 2022 року, коли проєкт стартував, вдалось підготувати 20 тис. операторів дронів та сформували 67 ударних рот. Кожна рота має усе необхідне устаткування — коптери, пікапи, "старлінки". Державним коштом випускаються 67 моделей українських БПЛА, а до виробництва залучено 200 компаній, вказується у звіті Мінцифри.

Дрони ЗСУ — деталі

Зазначимо, на сторінці Facebook міністра цифрової трансформації Михайла Федорова регулярно публікується інфографіка про кількість ворожих цілей, знищених найближчого тижня. Наприклад, можна побачити, що протягом тижня 8-15 січня було знищено 44 танки, 65 ББМ, 41 гармату (ствольної артилерії та САУ), наступного тижня, 15-29 січня, 73 танки, 95 ББМ, 48 гармат. В середньому — по 58 російських танків на тиждень (або по вісім танків на добу).

"Армія дронів" - результати 8-15 січня Фото: Facebook / Михайло Федоров "Армія дронів" - результати 15-22 січня Фото: Facebook / Михайло Федоров

У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що створив новий рід військ в структурі ЗСУ — Сили безпілотних систем. У січні командир роти БПЛА Роберт Бровді (позивний "Мадяр") заявив, що відтепер буде командувати не ротою, а батальйоном у складі морської піхоти.

Нагадуємо, військовий оглядач пояснив, чому безпілотники, які ЗСУ активно використовує на полі бою, не можуть замінити артилерію. Тим часом західні журналісти побували у районі Авдіївки та Вугледара: бійці їм розповіли про нестачу снарядів та піхоти.