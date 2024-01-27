Летять і бомблять: в РФ скаржаться на зграї дронів ЗСУ, які мають "королеву", – ЗМІ (відео)

Російський військовий розповів про тактику рою дронів, які працюють з "королевою". Завдяки цій тактиці БПЛА можуть економити заряд.

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Бійці ЗСУ можуть запускати на полі бою зграю безпілотників, які летять на великі відстані у супроводі іншого дрона-ретранслятора. Про один з таких випадків розповів російський солдат, який вижив після бомбардування. Про військову новацію, яка стурбувала представника ЗС РФ, розповіли на порталі Neewsweek.

Журналісти порталу звернули увагу на відео росЗМІ "Известия", у якому показали росіянина з підрозділу БАРС. Чоловік розповів, як бачив зграю українських FPV-дронів, які підлетіли до російських позицій. Над маленькими безпілотниками ширяв більший пристрій, який він назвав "маткою" (або "королевою" у англ. перекладі).

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"Вони відправляють "крило" з ретранслятором, який ретранслює сигнал. Під ним відправляють зграю з 10 FPV-дронів. Матка летить вище [і працює] у вузькому діапазоні виявлення. Вона проводить зграю, потім зграя опускається на позиції та починають працювати", — пояснив росіянин.

Також у репортажі росЗМІ пояснили, що ретранслятор дає можливість FPV-дронам економити заряд. Наприклад, у якийсь момент вони можуть приземлитись і чекати нагоди. Ретранслятор тим часом виявляє цілі й потім подає команду для атаки.

"Коли великий материнський безпілотник помічає цілі, камікадзе злітають, іноді за кілька метрів від цілі, і атакують", — процитували на Newsweek думку росіянина.

На порталі Newsweek зазначили, що написали листа у Міноборони України, щоб отримати підтвердження подібної тактики роботи ЗСУ: відповіді не отримали.

Дрони ЗСУ — деталі

Зазначимо, Фокус раніше розповідав про російський дрон "Упирь", який виконує функції ретранслятора. Зокрема, пристрій повторює (ретранслює) сигнал від оператора, завдяки цьому менший безпілотник може пролетіти більшу відстань до цілі. Бійці ЗСУ вказували, що використання таких БПЛА поки що поодиноке.

Тим часом у листопаді 2022 року публікувалась стаття про американський винахід — систему BlackTALON 2, яка уміє глушити сигнали на значній площі. Оператор, працюючи на цій системі, може обрати певні частоти, на яких працюють ворожі безпілотники, і безпечно їх приземлити.

Нагадуємо, 25 січня стало відомо про ще одну скаргу росіян: вони не задоволені українськими "геймерами", які використовують дрони замість артилерійських снарядів. Українці масово випускають безпілотники у домашніх умовах. При цьому фахівці БФ Dignitas запевняють, що 80% з них — належної якості.