Летят и бомбят: в РФ жалуются на стаи дронов ВСУ, у которых есть "королева", — СМИ (видео)

Российский военный рассказал о тактике роя дронов, которые работают с "королевой". Благодаря этой тактике БПЛА могут экономить заряд.

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Бойцы ВСУ могут запускать на поле боя стаю беспилотников, которые летят на большие расстояния в сопровождении другого дрона-ретранслятора. Об одном из таких случаев рассказал российский солдат, который выжил после бомбежки. О военной новации, которая обеспокоила представителя ВС РФ, рассказали на портале Neewsweek.

Журналисты портала обратили внимание на видео росСМИ "Известия", в котором показали россиянина из подразделения БАРС. Мужчина рассказал, как видел стаю украинских FPV-дронов, которые подлетели к российским позициям. Над маленькими беспилотниками парило более крупное устройство, которое он назвал "маткой" (или "королевой" в англ. переводе).

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"Они отправляют "крыло" с ретранслятором, который ретранслирует сигнал. Под ним отправляют стаю из 10 FPV-дронов. Матка летит выше [и работает] в узком диапазоне обнаружения. Она проводит стаю, потом стая опускается на позиции и начинают работать", — пояснил россиянин.

Также в репортаже росСМИ объяснили, что ретранслятор дает возможность FPV-дронам экономить заряд. Например, в какой-то момент они могут приземлиться и ждать возможности. Ретранслятор тем временем обнаруживает цели и затем подает команду для атаки.

"Когда большой материнский беспилотник замечает цели, камикадзе взлетают, иногда в нескольких метрах от цели, и атакуют", — процитировали на Newsweek мнение россиянина.

На портале Newsweek отметили, что написали письмо в Минобороны Украины, чтобы получить подтверждение подобной тактики работы ВСУ: ответа не получили.

Дроны ВСУ — детали

Отметим, Фокус ранее рассказывал о российском дроне "Упырь", который выполняет функции ретранслятора. В частности, устройство повторяет (ретранслирует) сигнал от оператора, благодаря этому меньший беспилотник может пролететь большее расстояние до цели. Бойцы ВСУ указывали, что использование таких БПЛА пока единичное.

Тем временем в ноябре 2022 года публиковалась статья об американском изобретении — системе BlackTALON 2, которая умеет глушить сигналы на значительной площади. Оператор, работая на этой системе, может выбрать определенные частоты, на которых работают вражеские беспилотники, и безопасно их приземлить.

Напоминаем, 25 января стало известно о еще одной жалобе россиян: они недовольны украинскими "геймерами", которые используют дроны вместо артиллерийских снарядов. Украинцы массово выпускают беспилотники в домашних условиях. При этом специалисты БФ Dignitas уверяют, что 80% из них — надлежащего качества.