Более 10 тысяч желающих: украинцы выстраиваются в очереди, чтобы собирать дроны для ВСУ

Как отмечает руководитель БФ Dignitas, 80% "кустарных" беспилотников получаются хорошего качества, поэтому могут нанести урон технике и живой виле ВС РФ.

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Более 10 тысяч человек одобрили инициативу "Народный FPV" и готовы собирать свои собственные дроны дома. Это требует нескольких недель обучения, рассказала руководитель БФ Dignitas Любовь Шипович в эфире "Еспресо".

По ее словам, команда начала работу по записи курса онлайн, чтобы люди могли смотреть его в любое время. Это позволит большему количеству людей пройти его, так как не будет ограничений по времени.

"На данный момент мы ограничиваем количество желающих. Это связано с тем, что тренинги проходят в режиме онлайн, поэтому люди могут задавать вопросы. Поэтому у нас небольшая группа людей", — объяснила Любовь Шипович.

По словам руководителя благотворительного фонда, каждый второй беспилотник взрывает вражескую технику и личный состав. Она рассказала о разговоре, который произошел с представителями одной из компаний-производителей БПЛА для военных. Они сказали, что буквально сегодня один беспилотник подбил танк. То есть средний беспилотник за 15 000 гривен подбивает танк стоимостью в миллионы долларов. Шипович уточнила, что не все дроны демонстрируют такие результаты, но средняя статистика показывает, что около 48% наносят поражение технике и личному составу противника.

Любовь Шипович также отметила, что собрать беспилотник так же просто, как блоки Lego. По ее словам, для интенсивных военных операций, подобных нынешней, ежегодно требуется 10 миллионов беспилотников. По ее словам, на сборку одного дрона уходит не менее 12 тысяч гривен. А около 80 процентов собранных людьми беспилотников — хорошего качества.

Напомним, 13 января министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал украинцев собирать FPV-дроны дома. По словам главы профильного министерства, люди могут пройти бесплатное обучение и собирать беспилотники собственноручно.

Также мы писали о том, что ученики курса от Минцифры назвали реальную цену "Народного дрона". По словам Павла Верновского, который уже прошел курс по сборке беспилотников, на изготовление одного дрона в домашних условиях требуется 18 000–19 000 грн.