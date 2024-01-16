Собери БПЛА сам: ученики курса от Минцифры назвали реальную цену "Народного дрона"

По словам Павла Верновского, который уже прошел курс по сборке беспилотников, на изготовление одного дрона в домашних условиях требуется 18 000–19 000 грн.

Related video

Вицепремьер Михаил Федоров призвал украинцев создавать FPV-дроны дома. Сразу после этого Павел Верновский из Украинского института будущего, который уже прошел курс, рассказал своим мнение о том, насколько рационально сбирать дроны самостоятельно. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, самостоятельное приобретение инструмента стоит около 6000-8000 гривен, еще 15 тысяч нужно на закупку одного комплекта для дрона.

"И здесь начинается самое интересное. Если вы покупаете комплектующие в Украине, то считайте, что наценка с доставкой может быть на 20-30% дороже. То есть, себестоимость дрона будет не 15, а 18-19 тыс", — объяснил он.

Также Верновский добавил, что запчасти и материалы можно закупить и в Китае, но для этого нужно ждать около 1 месяца. В таком случае стоимость понижается до 150 долларов (6000 грн — Ред.).

Он отметил, что при завозе комплектующих через границу необходимо уплатить пошлину и НДС, что составит где-то 30%, хотя этого можно и избежать, если предоставить подтверждение, что заказчиком будет государственное учреждение — Минобороны или другая структура.

"Проблема только в том, что для того чтобы получить такой заказ, нужно получить как минимум допуск к эксплуатации — это упрощенная процедура получить госзаказ. И она хоть и упрощена, но там есть свои трудности в виде необходимости прохождения испытания и бюрократических нюансов. Ну и важно сказать, что государство не закупает у малых производителей маленькими партиями. Поэтому любому малому производителю, не имеющему контракта с государством, при закупке комплектующих из Китая придется влететь дополнительно на пошлину и НДС. То есть, себестоимость вашего дрона вырастет еще на 30%", — объяснил Верновский.

Кроме того, выпускник курса отметил, что после создания беспилотника есть несколько вариантов его отправки на фронт.

"Первое: вы можете отдать его бесплатно. Проще говоря – задонатить. Технически вы также можете попросить своих друзей и знакомых, чтобы они компенсировали часть расходов. Проблема этого варианта, что у вас не будет оборотных средств. То есть, чтобы сделать каждую новую партию дронов, нужно снова собирать донаты или снова тратить свои деньги", — заявил он.

Павел Верновский предложил и второй вариант — реализовать дрон либо волонтерским фондам, либо государству.

"В обоих случаях, вам нужно этот дрон опробовать на полигоне и показать, что он умеет летать. Кроме того, ни один большой вооонтерский фонд или государственный орган не будет возиться, чтобы купить один ваш дрон. Поэтому для того чтобы кому-то продавать эти дроны, нужно выходить на определенные объемы. Условно говоря: не менее 100 в мес. Чтобы произвести 100 фпв в мес, то вам нужно 1,5 млн грн на закупку комплектующих. Много ли в Украине людей, которые могут из ящика достать такие деньги? Есть сомнения", — сказал он.

Поэтому, по его мнению, курс не учитывает большого количества простых производственных проблем, которые могут возникнуть перед кем угодно, кто хочет паять дроны.

Ученики курса от Минцифры назвали реальную цену "Народного дрона"

Федоров призвал украинцев собирать FPV-дроны дома

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился ко всем гражданам Украины и призвал их пройти бесплатный курс по самостоятельной сборке FPV-дронов в домашних условиях.

По словам Федорова, в процессе обучения все учасники получат доступ к лекциям через платформу Zoom, где будут присутствовать специально обученные лекторы. Также будет предоставлен список компонентов, необходимых для сборки, и рекомендации по инструментам и материалам, которые нужно приобрести.