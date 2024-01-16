Збери БПЛА сам: учні курсу від Мінцифри назвали реальну ціну "Народного дрона"

За словами Павла Вернівського, який уже пройшов курс зі складання безпілотників, на виготовлення одного дрона в домашніх умовах потрібно 18 000-19 000 грн.

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Віцепрем'єр Михайло Федоров закликав українців створювати FPV-дрони вдома. Відразу після цього Павло Вернівський з Українського інституту майбутнього, який вже пройшов курс, розповів свою думку про те, наскільки раціонально збирати дрони самостійно. Про це він написав у своєму Facebook.

За його словами, самостійне придбання інструменту коштує близько 6000-8000 гривень, ще 15 тисяч потрібно на закупівлю одного комплекту для дрона.

"І тут починається найцікавіше. Якщо ви купуєте комплектуючі в Україні, то вважайте, що націнка з доставкою може бути на 20-30% дорожчою. Тобто собівартість дрона буде не 15, а 18-19 тис.", — пояснив він.

Також Вернівський додав, що запчастини та матеріали можна закупити і в Китаї, але для цього потрібно чекати майже 1 місяця. У такому разі вартість знижується до 150 доларів (6 000 грн — Ред.).

Він зазначив, що при завезенні комплектуючих через кордон необхідно сплатити мито і ПДВ, що становитиме десь 30%, хоча цього можна й уникнути, якщо надати підтвердження, що замовником буде державна установа — Міноборони або інша структура.

"Проблема тільки в тому, що для того щоб отримати таке замовлення, потрібно отримати як мінімум допуск до експлуатації — це спрощена процедура отримати держзамовлення. І вона хоч і спрощена, але там є свої труднощі у вигляді необхідності проходження випробування і бюрократичних нюансів. Ну і важливо сказати, що держава не закуповує у малих виробників маленькими партіями. Тому будь-якому малому виробнику, який не має контракту з державою, під час закупівлі комплектуючих з Китаю доведеться влетіти додатково на мито і ПДВ. Тобто собівартість вашого дрона зросте ще на 30%", — пояснив Вернівський.

Крім того, випускник курсу зазначив, що після створення безпілотника є кілька варіантів його відправки на фронт.

"Перше: ви можете віддати його безкоштовно. Простіше кажучи — задонатити. Технічно ви також можете попросити своїх друзів і знайомих, щоб вони компенсували частину витрат. Проблема цього варіанту, що у вас не буде обігових коштів. Тобто, щоб зробити кожну нову партію дронів, потрібно знову збирати донати або знову витрачати свої гроші", — заявив він.

Павло Вернівський запропонував і другий варіант — реалізувати дрон або волонтерським фондам, або державі.

"В обох випадках, вам потрібно цей дрон випробувати на полігоні і показати, що він вміє літати. Крім того, жоден великий волонтерський фонд або державний орган не буде возитися, щоб купити один ваш дрон. Тому для того щоб комусь продавати ці дрони, потрібно виходити на певні обсяги. Умовно кажучи: не менше 100 на міс. Щоб виробити 100 фпв на міс, то вам потрібно 1,5 млн грн на закупівлю комплектуючих. Чи багато в Україні людей, які можуть зі скриньки дістати такі гроші? Є сумніви", — сказав він.

Тому, на його думку, курс не враховує великої кількості простих виробничих проблем, які можуть виникнути перед будь-ким, хто хоче паяти дрони.

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Федоров закликав українців збирати FPV-дрони вдома

Віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до всіх громадян України та закликав їх пройти безоплатний курс із самостійного складання FPV-дронів у домашніх умовах.

За словами Федорова, у процесі навчання всі учасники отримають доступ до лекцій через платформу Zoom, де будуть присутні спеціально навчені лектори. Також буде надано список компонентів, необхідних для складання, і рекомендації щодо інструментів і матеріалів, які потрібно придбати.