Новая система BlackTALON 2 "глушит" любые дроны на поле боя: как она работает

Стационарная или портативная установка способна обнаруживать беспилотники на больших расстояниях и подавлять их в диапазоне от 400 МГц до 6 ГГц.

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Компании TCI и Enterprise Control Systems продемонстрировали новую версию системы BlackTALON для борьбы с дронами на выставке Association of Old Crows в Вашингтоне. Ее технические характеристики приводит сайт Shephard Media.

BlackTALON 2 включает в себя пассивное и активное радиочастотное обнаружение, радиочастотное и электрооптическое отслеживание, а также поражение беспилотников с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Он работает в диапазоне от 400 МГц до 6 ГГц, при этом оператор может "глушить" сразу все частоты или выборочно, нацеливаясь на рабочие каналы конкретных БПЛА.

Базовая версия системы включает пассивный РЧ-детектор, активный радаром, радиочастотные и электрооптические "глушители" сигнала, а также программное обеспечение управления и контроля. Клиенты также могут заказать продвинутую версию "под ключ", оснащенную дополнительными компонентами или датчиками от других производителей.

[ + – ] Система против дронов BlackTALON 2

Разработчики BlackTALON 2 предлагают стационарные и переносные установки, которые можно разворачивать на базах или прямо в полевых условиях. Как рассказали представители Enterprise Control Systems, сборка оборудования занимает около двух часов, а обучение — около двух дней. Создатели постарались сделать систему максимально простой, автоматизированной и понятной для операторов.

Ранее Китай заявил о создании новой технологию борьбы с дронами. Она сочетает в себе датчики, радары, "умную" платформу управления и вооружение, запускающее ракеты.

Эксперты также рассказали, как Украина может бороться с иранскими дронами-камикадзе, которые запускает Россия. Современные военные технологии предлагают ряд эффективных средств, включая мобильные радары, высокоточные датчики, антидроновые ружья и даже лазеры.