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Діджитал

Нова система BlackTALON 2 "глушить" будь-які дрони на полі бою: як вона працює

Дрони, безпілотники, БПЛА
Фото: Getty Images | Рій дронів

Стаціонарна чи портативна установка здатна виявляти безпілотники на великих відстанях та пригнічувати їх у діапазоні від 400 МГц до 6 ГГц.

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Компанії TCI та Enterprise Control Systems продемонстрували нову версію системи BlackTALON для боротьби з дронами на виставці Association of Old Crows у Вашингтоні. Її технічні характеристики наводить сайт Shephard Media.

BlackTALON 2 містить пасивне та активне радіочастотне виявлення, радіочастотне та електрооптичне відстеження, а також ураження безпілотників за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Він працює в діапазоні від 400 МГц до 6 ГГц, водночас оператор може "глушити" відразу всі частоти або вибірково, націлюючись на робочі канали конкретних БПЛА.

Базова версія системи містить пасивний РЧ-детектор, активний радар, радіочастотні та електрооптичні "глушники" сигналу, а також програмне забезпечення управління та контролю. Клієнти можуть замовити просунуту версію "під ключ", оснащену додатковими компонентами або датчиками від інших виробників.

BlackTALON 2, система проти дронів Fullscreen
Система проти дронів BlackTALON 2

Розробники BlackTALON 2 пропонують стаціонарні та переносні установки, які можна розгортати на базах або прямо в польових умовах. Як розповіли представники Enterprise Control Systems, збирання обладнання займає близько двох годин, а навчання — близько двох днів. Творці постаралися зробити систему максимально простою, автоматизованою та зрозумілою для операторів.

Раніше Китай заявив про створення нової технології боротьби з дронами. Вона поєднує в собі датчики, радари, "розумну" платформу управління та озброєння, що запускає ракети.

Експерти також розповіли, як Україна може боротися з іранськими дронами-камікадзе, які запускає Росія. Сучасні військові технології пропонують ряд ефективних засобів, включно з мобільними радарами, високоточними датчиками, антидроновими рушницями та навіть лазерами.