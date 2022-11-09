Нова система BlackTALON 2 "глушить" будь-які дрони на полі бою: як вона працює

Стаціонарна чи портативна установка здатна виявляти безпілотники на великих відстанях та пригнічувати їх у діапазоні від 400 МГц до 6 ГГц.

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Компанії TCI та Enterprise Control Systems продемонстрували нову версію системи BlackTALON для боротьби з дронами на виставці Association of Old Crows у Вашингтоні. Її технічні характеристики наводить сайт Shephard Media.

BlackTALON 2 містить пасивне та активне радіочастотне виявлення, радіочастотне та електрооптичне відстеження, а також ураження безпілотників за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Він працює в діапазоні від 400 МГц до 6 ГГц, водночас оператор може "глушити" відразу всі частоти або вибірково, націлюючись на робочі канали конкретних БПЛА.

Базова версія системи містить пасивний РЧ-детектор, активний радар, радіочастотні та електрооптичні "глушники" сигналу, а також програмне забезпечення управління та контролю. Клієнти можуть замовити просунуту версію "під ключ", оснащену додатковими компонентами або датчиками від інших виробників.

[ + – ] Система проти дронів BlackTALON 2

Розробники BlackTALON 2 пропонують стаціонарні та переносні установки, які можна розгортати на базах або прямо в польових умовах. Як розповіли представники Enterprise Control Systems, збирання обладнання займає близько двох годин, а навчання — близько двох днів. Творці постаралися зробити систему максимально простою, автоматизованою та зрозумілою для операторів.

Раніше Китай заявив про створення нової технології боротьби з дронами. Вона поєднує в собі датчики, радари, "розумну" платформу управління та озброєння, що запускає ракети.

Експерти також розповіли, як Україна може боротися з іранськими дронами-камікадзе, які запускає Росія. Сучасні військові технології пропонують ряд ефективних засобів, включно з мобільними радарами, високоточними датчиками, антидроновими рушницями та навіть лазерами.