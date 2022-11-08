Китай розробив інноваційну технологію боротьби з дронами: як збиватимуть БПЛА

За словами розробників, система може виявляти безпілотники на відстані 18 км і одночасно збивати кілька цілей ракетами чи засобами радіоелектронної боротьби.

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У Китаї розробили новітню систему захисту від безпілотних літальних апаратів та представлять її на міжнародній авіаційно-космічній виставці у Чжухаї. Про це повідомила китайська державна газета Global Times.

Систему спроєктувала Друга академія Китайської корпорації аерокосмічної науки та промисловості (CASIC), найбільший у країні виробник ракет повітряно-космічного призначення. Технологія призначена для боротьби з невеликими дронами, які літають повільно і на низьких висотах, залишаючись невидимими для ППО. Вона складається із засобів раннього виявлення, контролю та перехоплення БПЛА.

"Поява низьких, повільних і маленьких безпілотників із досить гнучкими додатками на полі бою змінила способи ведення війни. Вони можуть досягати напрочуд хороших ударних ефектів", — прокоментував представник CASIC Вонг Венганг.

За його словами, нова система є дуже гнучкою і може складатися з різних елементів, як конструктор Lego. Спочатку в справу вступають електрооптичний маловисотний радар DK-1, який повинен виявляти понад 20 дронів на секунду на відстані від 500 метрів до 18 км. Він також може відстежувати наземні транспортні засоби.

Система протиповітряної оборони ZK-K20 стала "мозком" технології боротьби з дронами, адже обробляє інформацію від датчиків раннього виявлення та швидко реагуватиме на безпілотні цілі залежно від ступеня їх загрози, віддаючи команди відповідним системам озброєння. Знищувати БПЛА має ЗРК малої дальності HQ-17AE і переносний зенітно-ракетний комплекс QW-12.

Як розповіли в CASIC, зенітка HQ-17AE може ефективно перехоплювати літаки-невидимки та моделі з нерухомим крилом, бойові вертольоти, безпілотні літальні апарати, крилаті ракети та тактичні ракети класу "повітря-земля". Система має похилу дальність перехоплення від 1,5 до 20 км і здатна наводити чотири ракети для знищення чотирьох цілей одночасно. Крім ракет та снарядів, HQ-17AE також може створювати електромагнітні перешкоди для швидкого та економного придушення дешевих дронів.

HQ-17AE підтримує безпілотну систему інтелектуального оборонного озброєння ZR-1500 з дальністю дії до 5 км. Вона може атакувати різні цілі, включаючи літаки, гелікоптери та безпілотники. Для цього система оснащена 12 мікроракетами, 4 малогабаритними ракетами, а також двома комплексними розвідувально-ударними ракетами, а також допоміжною зброєю, таким як кулемети.

Китай також представив новий дрон-камікадзе Dragon 60B. Апарат довжиною менш як 1,5 м здатний літати на висоті до 1000 м протягом двох годин, проводити розвідку та знищувати цілі.

Ще китайці похвалилися ударним безпілотником Wing Loon 3 з дальністю польоту 10 тис. км. Як запевняють розробники, літак здатний нести на борту близько 2 тонни боєприпасів, обладнання для радіоелектронної боротьби або розвідки.