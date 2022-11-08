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Воєнний фокус

2 тонни боєприпасів на борту: в Китаї представили новий ударний безпілотник (фото)

китайський дрон
Ударний безпілотник Wing Loon 3

Wing Loon 3 здатний перебувати у повітрі до 40 годин та діяти в радіусі 10 тисяч кілометрів.

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Китай представив новий військовий безпілотник із підйомною вагою понад 2 тонни. Про це повідомляє NHK.

Дрон Wing Loon 3 представили на авіаційному шоу у провінції Гуандун на півдні Китаю. Заявляється, що БПЛА можна використовувати для розвідувальних та бойових операцій. Для ударних операцій Wing Loon 3 здатний нести понад 2000 кг. Безпілотник здатний нести різне розвідувальне обладнання, засоби для радіоелектронної боротьби та боєприпаси класу "повітря-земля".

  • протитанкові ракети BA-7
  • AG-300/M
  • ширяючі бомби
китайські бпла Fullscreen
Ударний БПЛА Wing Loon 3

Китайські інженери стверджують, що безпілотник, якщо порівняти з попередніми поколіннями, тепер може конкурувати з американськими безпілотниками. Перші версії дрона показали у 2005 році.

Відомі характеристики Wing Loon 3:

  • максимальна злітна вага — 6200 кг
  • корисне навантаження — 2300 кг
  • максимальна дальність польоту — 10 000 км
  • час польоту — 40 годин

Нагадаємо, у Китаї представили безпілотник для випробування гіперзвукових технологій. Він підійматиме до 4 тонн корисного навантаження.

Також на виставці був представлений новий винищувач-безпілотник FH-97A. Він зможе вести повітряні бої.