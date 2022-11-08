2 тонни боєприпасів на борту: в Китаї представили новий ударний безпілотник (фото)

Wing Loon 3 здатний перебувати у повітрі до 40 годин та діяти в радіусі 10 тисяч кілометрів.

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Китай представив новий військовий безпілотник із підйомною вагою понад 2 тонни. Про це повідомляє NHK.

Дрон Wing Loon 3 представили на авіаційному шоу у провінції Гуандун на півдні Китаю. Заявляється, що БПЛА можна використовувати для розвідувальних та бойових операцій. Для ударних операцій Wing Loon 3 здатний нести понад 2000 кг. Безпілотник здатний нести різне розвідувальне обладнання, засоби для радіоелектронної боротьби та боєприпаси класу "повітря-земля".

протитанкові ракети BA-7

AG-300/M

ширяючі бомби

[ + – ] Ударний БПЛА Wing Loon 3

Китайські інженери стверджують, що безпілотник, якщо порівняти з попередніми поколіннями, тепер може конкурувати з американськими безпілотниками. Перші версії дрона показали у 2005 році.

Відомі характеристики Wing Loon 3:

максимальна злітна вага — 6200 кг

корисне навантаження — 2300 кг

максимальна дальність польоту — 10 000 км

час польоту — 40 годин

Нагадаємо, у Китаї представили безпілотник для випробування гіперзвукових технологій. Він підійматиме до 4 тонн корисного навантаження.

Також на виставці був представлений новий винищувач-безпілотник FH-97A. Він зможе вести повітряні бої.