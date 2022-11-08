2 тонны боеприпасов на борту: в Китае представили новый ударный беспилотник (фото)
Wing Loon 3 способен находиться в воздухе до 40 часов и действовать в радиусе 10 тысяч километров.
Китай представил новый военный беспилотник с подъемным весом свыше 2 тонн. Об этом сообщает NHK.
Дрон Wing Loon 3 представили на авиационном шоу в провинции Гуандун на юге Китая. Заявляется, что БПЛА может использоваться для разведывательных и боевых операций. Для ударных операций Wing Loon 3 способен нести на себе свыше 2000 кг. Беспилотник способен нести различные разведывательное оборудование, средства для радиоэлектронной борьбы и боеприпасы класса "воздух-земля":
- противотанковые ракеты BA-7
- AG-300/M
- планирующие бомбы
Китайские инженеры утверждают, что беспилотник в сравнении с предыдущими поколениями теперь может конкурировать с американскими беспилотниками. Первые версии дрона были показаны в 2005 году.
Известные характеристики Wing Loon 3:
- максимальный взлетный вес — 6200 кг
- полезная нагрузка — 2300 кг
- максимальная дальность полета — 10 000 км
- время полета — 40 часов
Напомним, в Китае представили беспилотник для испытания гиперзвуковых технологий. Он будет поднимать до 4 тонн полезной нагрузки.
Также на выставке был представлен новый истребитель-беспилотник FH-97A. Он сможет вести воздушные бои.