2 тонны боеприпасов на борту: в Китае представили новый ударный беспилотник (фото)

Wing Loon 3 способен находиться в воздухе до 40 часов и действовать в радиусе 10 тысяч километров.

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Китай представил новый военный беспилотник с подъемным весом свыше 2 тонн. Об этом сообщает NHK.

Дрон Wing Loon 3 представили на авиационном шоу в провинции Гуандун на юге Китая. Заявляется, что БПЛА может использоваться для разведывательных и боевых операций. Для ударных операций Wing Loon 3 способен нести на себе свыше 2000 кг. Беспилотник способен нести различные разведывательное оборудование, средства для радиоэлектронной борьбы и боеприпасы класса "воздух-земля":

противотанковые ракеты BA-7

AG-300/M

планирующие бомбы

[ + – ] Ударный БПЛА Wing Loon 3

Китайские инженеры утверждают, что беспилотник в сравнении с предыдущими поколениями теперь может конкурировать с американскими беспилотниками. Первые версии дрона были показаны в 2005 году.

Известные характеристики Wing Loon 3:

максимальный взлетный вес — 6200 кг

полезная нагрузка — 2300 кг

максимальная дальность полета — 10 000 км

время полета — 40 часов

Напомним, в Китае представили беспилотник для испытания гиперзвуковых технологий. Он будет поднимать до 4 тонн полезной нагрузки.

Также на выставке был представлен новый истребитель-беспилотник FH-97A. Он сможет вести воздушные бои.