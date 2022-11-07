В Китае разработали беспилотник для испытания гиперзвуковых технологий (фото)

Беспилотная платформа при массе в одну тонну будет способна поднимать до 4 тонн полезного веса.

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На авиасалоне в Чжухае представили платформу для испытания гиперзвуковых разработок. Об этом сообщает блогер Hurin с выставки.

Платформа под названием MD-22 получит широкие возможности за счет своих характеристик. Беспилотник будет развивать скорость до 7 Махов. Разработкой платформы занимались Институт механики CAS и Аэродинамическая исследовательская академия Гуандуна (GARA).

Основные характеристики БПЛА:

длина — 10,8 метров

ширина — 4,5 метров

высота — 1,6 метра

вес — 1 тонна

максимальный подъемный вес — 4 тонны

дальность полета — 8000 км

[ + – ] Дальность полета БПЛА составит 8000 км

Больше подробностей о том, как будут использовать дрон, и будет ли БПЛА ударным, нет. Однако на выставке представлен макет, который может видоизмениться в ходе разработки. Среди версий, для чего создана платформа, называется, что MD-22 могут применять для разработок самолетов 6 поколения.

[ + – ] Максимальная скорость будет достигать 7 Махов

Напомним, в Китае засветили дрон-невидимку с конструкцией "летающее крыло". Он будет работать в паре с истребителями J-20.

Ранее в КНР представили истребитель-беспилотник FH-97A, который является второй версии БПЛА. На данный момент ни один из них не взлетел в небо.