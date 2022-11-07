У Китаї розробили безпілотник для випробування гіперзвукових технологій (фото)

Безпілотна платформа з масою одну тонну буде здатна підіймати до 4 тонн корисної ваги.

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У авіасалоні в Чжухаї представили платформу для випробування гіперзвукових розробок. Про це повідомляє блогер Hurin із виставки.

Платформа під назвою MD-22 отримає широкі можливості завдяки своїм характеристикам. Безпілотник розвиватиме швидкість до 7 Махів. Розробкою платформи займалися Інститут механіки CAS та Аеродинамічна дослідницька академія Гуандуна (GARA).

Основні характеристики БПЛА:

довжина — 10,8 метра

ширина — 4,5 метри

висота — 1,6 метра

вага — 1 тонна

максимальна підіймальна вага — 4 тонни

дальність польоту — 8000 км

[ + – ] Дальність польоту БПЛА становитиме 8000 км

Більше подробиць про те, як будуть використовувати дрон, і чи БПЛА буде ударним, немає. Однак на виставці представлено макет, який може змінюватись під час розробки. Серед версій, для чого створено платформу, називається, що MD-22 можуть застосовувати для розробок літаків 6 покоління.

[ + – ] Максимальна швидкість досягатиме 7 Махів

Нагадаємо, в Китаї засвітили дрон-невидимку з конструкцією "літальне крило". Він працюватиме у парі із винищувачами J-20.

Раніше у КНР представили винищувач-безпілотник FH-97A, який є другою версією БПЛА. На цей час жоден із них не злетів у небо.