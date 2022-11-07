У Китаї розробили безпілотник для випробування гіперзвукових технологій (фото)
Безпілотна платформа з масою одну тонну буде здатна підіймати до 4 тонн корисної ваги.
У авіасалоні в Чжухаї представили платформу для випробування гіперзвукових розробок. Про це повідомляє блогер Hurin із виставки.
Платформа під назвою MD-22 отримає широкі можливості завдяки своїм характеристикам. Безпілотник розвиватиме швидкість до 7 Махів. Розробкою платформи займалися Інститут механіки CAS та Аеродинамічна дослідницька академія Гуандуна (GARA).
Основні характеристики БПЛА:
- довжина — 10,8 метра
- ширина — 4,5 метри
- висота — 1,6 метра
- вага — 1 тонна
- максимальна підіймальна вага — 4 тонни
- дальність польоту — 8000 км
Більше подробиць про те, як будуть використовувати дрон, і чи БПЛА буде ударним, немає. Однак на виставці представлено макет, який може змінюватись під час розробки. Серед версій, для чого створено платформу, називається, що MD-22 можуть застосовувати для розробок літаків 6 покоління.
Нагадаємо, в Китаї засвітили дрон-невидимку з конструкцією "літальне крило". Він працюватиме у парі із винищувачами J-20.
Раніше у КНР представили винищувач-безпілотник FH-97A, який є другою версією БПЛА. На цей час жоден із них не злетів у небо.