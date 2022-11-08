Китай представив новий дрон-камікадзе Dragon 60B: маленький та далекобійний

Ударний БПЛА вміщується в контейнер довжиною всього 1,5 метра і може летіти на висоті до 1000 метрів.

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У Китаї на виставці AirShow China 2022 презентували новий дрон-камікадзе під назвою Dragon 60B. Його характеристики з'ясував сайт Army Recognition.

Dragon 60B належить до так званих баражуючих боєприпасів — безпілотних літальних апаратів з боєголовками, які вибухають під час зіткнення з наземними цілями. Крім того, модель може вести розвідку та спостереження, використовуючи вбудовані камери.

Зовнішньо Dragon 60B схожий на ракету з двома парами крил, розташованих по центру і ближче до хвостової частини фюзеляжу. На хвості встановлені два закрилки, що стирчать, для управління польотом, і дволопатевий гвинт, з'єднаний з електричним двигуном.

Новий дрон-вбивця дуже компактний, його можна зберігати, транспортувати та запускати з пускової установки-тубуса завдовжки 1,5 метра. Максимальна тривалість польоту Dragon 60B становить близько двох годин, він може шукати цілі, перебуваючи на висоті від 10 метрів до 1 кілометра, а для наведення використовує GPS або інерційну систему.

У носовій частині Dragon 60B розміщена електрооптична система, яку можна використовувати для пошуку, виявлення та захоплення цілей, зазначених оператором, за будь-яких умов освітлення, тобто як вдень, так і вночі. Крім виявлення противника, оптику можна використовувати для збору розвідувальних даних.

Раніше в Китаї показали таємничий дрон-невидимку з конструкцією "летюче крило". Аналітики припускають, що це робочий прототип моделі, яка зможе супроводжувати китайські винищувачі J-20.

У Китаї також представили новий ударний безпілотник Wing Loon 3 із вантажопідйомністю понад 2 тонни. Він може літати до 40 годин поспіль, долаючи 10 тисяч кілометрів.

Писали також, як китайський дрон у вигляді птаха побив світовий рекорд за тривалістю польоту. "Орнітокоптер" вагою всього 1,6 кг розганяється до 10 метрів за секунду, під час випробувань він зміг пролетіти 1,5 години без підзарядки.