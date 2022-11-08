Китай представил новый дрон-камикадзе Dragon 60B: маленький и дальнобойный

Ударный БПЛА помещается в контейнер длиной всего 1,5 метра и может лететь на высоте до 1000 метров.

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В Китае на выставке AirShow China 2022 представили новый дрон-камикадзе под названием Dragon 60B. Его характеристики выяснил сайт Army Recognition.

Dragon 60B принадлежит к так называемым барражирующим боеприпасам — беспилотным летательным аппаратам с боеголовками, которые взрываются при столкновении с наземными целями. Кроме того, модель может вести разведку и наблюдение, используя встроенные камеры.

Внешне Dragon 60B похож на ракету с двумя парами крыльев, расположенных по центру и ближе к хвостовой части фюзеляжа. На хвосте установлены два торчащих закрылка для управления полетом и двухлопастный винт, соединенный с электрическим двигателем.

Новый дрон-убийца весьма компактный, его можно хранить, транспортировать и запускать из пусковой установки-тубуса длиной 1,5 метра. Максимальная длительность полета Dragon 60B составляет около двух часов, он может выискивать цели, находясь на высоте от 10 метров до 1 километра, а для наведения использует GPS или инерциальную систему.

В носовой части Dragon 60B размещена электрооптическая система, которая может использоваться для поиска, обнаружения и захвата целей, указанных оператором, при любых условиях освещения, то есть как днем, так и ночью. Помимо обнаружения противника, оптику также можно использовать для сбора разведывательных данных.

Ранее в Китае показали таинственный дрон-невидимка с конструкцией "летающее крыло". Аналитики предполагают, что это рабочий прототип модели, которая вскоре сможет сопровождать китайские истребители J-20.

В Китае также представили новый ударный беспилотник Wing Loon 3 с грузоподъемностью более 2 тонн. Он может летать до 40 часов подряд, преодолевая 10 тысяч километров.

Писали также, как китайский дрон в виде птицы побил мировой рекорд по продолжительности полета. "Орнитокоптер" весом всего 1,6 кг разгоняется до 10 метров в секунду, во время испытаний он смог пролететь 1,5 часа без подзарядки.