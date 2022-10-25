Китайский дрон в виде птицы побил мировой рекорд по продолжительности полета (видео)

В будущем беспилотник смогут применять даже для исследования Марса.

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Ученые из Бэйханского университета (Китай) разработали модель дрона, который смог продержаться в воздухе рекордное количество времени на одном заряде. Об этом сообщает издание gizmodo.uol.com.br.

Форм-фактор БПЛА называется "орнитоптер", потому что он очень похож на реальную птицу. Устройство оснащено крыльями, которые делают взмахи, точно так же, как и птичьи. Орнитоптер работает благодаря литий-ионной батарее, его вес составляет 1,6 кг, а размах крыльев — 2 м. Максимальная скорость беспилотника 10 м в секунду.

Испытания проводились на окраине Пекина. На одном заряде крылатый дрон летал в течение чуть более 1,5 часов.

Китайское новостное агентство Синьхуа сообщает, что ранее дрон подобной конструкции не мог продержаться в воздухе настолько долго. Предыдущие тесты показывали чуть более 1 часа. Однако ученый Чжао Лунфэй заявил, что сможет побить этот показатель, и с октября прошлого года он принялся за усовершенствование конструкции аппарата.

По словам Чжао, он видит будущее за такими дронами и считает, что их тоже стоит развивать наряду с квадрокоптерами. Изначально беспилотник летал напротяжение 53 мин. Но после оптимизации силовой установки и динамики крыла его летные характеристики стали лучше в два раза.

Орнитоптеры имитируют полет птиц, летучих мышей и насекомых. По словам китайского исследователя, развитие такого типа технологий позволяет проектировать новые инновационные модели самолетов, отпугивать птиц вблизи аэропортов и даже помогать создавать зонды для исследования Марса.

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