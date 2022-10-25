Китайський дрон у вигляді птаха побив світовий рекорд за тривалістю польоту (відео)

У майбутньому безпілотники зможуть застосовувати навіть для дослідження Марса.

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Вчені з Бейханського університету (Китай) розробили модель дрону, який зміг протриматись у повітрі рекордну кількість часу на одному заряді. Про це повідомляє видання gizmodo.uol.com.br.

Форм-фактор БПЛА називається "орнітоптер", тому що він дуже схожий на реального птаха. Пристрій оснащений крилами, які роблять помахи, так само, як і пташині. Орнітоптер працює завдяки літій-іонній батареї, його вага становить 1,6 кг, а розмах крил — 2 м. Максимальна швидкість безпілотника 10 м/с.

Випробування проводились на околиці Пекіна. На одному заряді крилатий дрон літав протягом трохи більше ніж 1,5 години.

Китайське агентство новин Сіньхуа повідомляє, що раніше дрон подібної конструкції не міг протриматися в повітрі настільки довго. Попередні тести показували трохи більше 1 години. Проте вчений Чжао Лунфей заявив, що зможе побити цей показник, і з жовтня минулого року він взявся за вдосконалення конструкції апарату.

За словами Чжао, він бачить майбутнє за такими дронами і вважає, що їх також варто розвивати поряд із квадрокоптерами. Спочатку безпілотник літав протягом 53 хв. Але після оптимізації силової установки та динаміки крила його льотні характеристики стали кращими вдвічі.

Орнітоптери імітують політ птахів, кажанів та комах. За словами китайського дослідника, розвиток такого типу технологій дозволяє проєктувати нові інноваційні моделі літаків, відлякувати птахів поблизу аеропортів та навіть допомагати створювати зонди для дослідження Марса.

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