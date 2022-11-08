Китай разработал инновационную технологию борьбы с дронами: как будут сбивать БПЛА

По словам разработчиков, система может обнаруживать беспилотники на расстоянии 18 км и одновременно сбивать несколько целей ракетами или средствами радиоэлектронной борьбы.

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В Китае разработали новейшую систему защиты от беспилотных летательных аппаратов и представят ее на международной авиационно-космической выставке в Чжухае. Об этом сообщила китайская государственная газета Global Times.

Систему спроектировала Вторая академия Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), крупнейший в стране производитель ракет воздушно-космического назначения. Технология предназначена для борьбы с небольшими дронами, которые летают медленно и на низких высотах, оставаясь невидимыми для ПВО. Она состоит из средств раннего обнаружения, контроля и перехвата БПЛА.

"Появление низких, медленных и маленьких беспилотников с довольно гибкими приложениями на поле боя изменило способы ведения войны. Они могут достигать удивительно хороших ударных эффектов", — прокомментировал представитель CASIC Вонг Венганг.

По его словам, новая система очень гибкая и может складываться из разных элементов, как конструктор Lego. Сначала в дело вступают электрооптический маловысотный радар DK-1, который должен обнаруживать более 20 дронов в секунду на расстоянии от 500 метров до 18 км. Он также способен отслеживать наземные транспортные средства.

Система противовоздушной обороны ZK-K20 стала "мозгом" технологии борьбы с дронами, ведь обрабатывает информацию от датчиков раннего обнаружения и быстро реагировать на беспилотные цели в зависимости от степени их угрозы, отдавая команды соответствующим системам вооружения. Уничтожать БПЛА предстоит ЗРК малой дальности HQ-17AE и переносной зенитно-ракетный комплекс QW-12.

Как рассказали в CASIC, зенитка HQ-17AE может эффективно перехватывать самолеты-невидимки и модели с неподвижным крылом, боевые вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические ракеты класса "воздух-земля". Система имеет наклонную дальность перехвата от 1,5 до 20 км и способна наводить четыре ракеты для уничтожения четырех целей одновременно. Кроме ракет и снарядов, HQ-17AE также может создавать электромагнитные помехи для быстрого и экономного подавления дешевых дронов.

HQ-17AE поддерживает беспилотная система интеллектуального оборонительного вооружения ZR-1500 с дальностью действия до 5 км. Она может атаковать разные цели, включая самолеты, вертолеты и беспилотники. Для этого система оснащена 12-ю микроракетами, 4-мя малогабаритными ракетами, а также двумя комплексными разведывательно-ударными ракетами, а также вспомогательным оружием, таким как пулеметы.

Китай также представил новый дрон-камикадзе Dragon 60B. Аппарат длиной менее 1,5 м способен летать на высоте до 1000 м в течение двух часов, проводить разведку и уничтожать цели.

Еще китайцы похвастались ударный беспилотником Wing Loon 3 с дальностью полета 10 тыс. км. Как уверяют разработчики, самолет способен нести на борту около 2 тонн боеприпасов, оборудование для радиоэлектронной борьбы или разведки.