РФ використовує новий FPV-дрон-ретранслятор "Упирь": у чому його особливість (фото)

Безпілотник використовується для збільшення корисного радіусу дії малих дронів. Наразі зафіксовані поодинокі випадки його застосування ворогом.

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Збройні сили Російської Федерації використовують FPV-дрон-ретранслятор "Упирь", який повторює сигнали управління від пілота до БПЛА та навпаки. Про це повідомили в українському мілітарі Telegram-каналі In Factum.

"Використовується (російський FPV-дрон-ретранслятор "Упирь", — ред.) для збільшення корисного радіусу дії малих FPV-дронів. Дрон повторює (ретранслює) сигнали управління від пілота до FPV-дрона, і навпаки для відеозйомки", — йдеться у повідомленні.

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Зокрема, така схема вимагає двох пілотів. В In Factum наголосили, що поки зафіксовані поодинокі випадки використання такого безпілотника. Проте російські військові вчаться та вдосконалюються, що своєю чергою не можна залишити без уваги.

Російський FPV-дрон-ретранслятор "Упирь"

Нагадаємо, 9 січня аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що Російська Федерація могла отримати обмежену кількість іранських реактивних безпілотних літальних апаратів типу Shahed-238. З його слів, перша інформація про БПЛА Shahed з реактивним двигуном з'явилася у листопаді 2023 року. Крім цього, він вважає, що більш детальна інформація про цей дрон з'явиться через декілька днів.

18 грудня командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Кирило Верес розповів, що російські військові мають перевагу в FPV-дронах. Він зазначив, що у противника росте застосування дронів у бою, у той час в Україні пропорційно збільшується кількість систем РЕБ.