Загадковий реактивний дрон із "кульками" атакував РФ: як зроблений і чи могли запустити ЗСУ

Росіяни поскаржилися на чорні безпілотники, які нібито долітають до їхніх міст. На думку експертів, такі БПЛА можуть нести 20 кг вибухівки зі швидкістю до 500 км/год.

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Сили оборони України нібито атакують Росію новими реактивними безпілотниками з потужною бойовою частиною. Про це 7 лютого повідомив російський Telegram-канал "Разработчик БПЛА", опублікувавши фото уламків одного або декількох невідомих літальних апаратів.

Незвичайні дрони атакують Росію

На знімках зображений дрон типу "літаюче крило" з досить великим соплом, імовірно, для реактивної тяги. БПЛА пошкоджено в кількох місцях, у нього відвалився ніс, крила і хвіст. Однак не розголошується, де саме виявили такі апарати на території Росії, не надходило також інформації про будь-які жертви чи пошкодження внаслідок їхніх ударів.

У реактивного дрона сопло зроблено із сотопласта Фото: Telegram

Автор каналу стверджує, що корпус планера зроблено з формованої склотканини, дерев'яних нервюр, карбонового каркаса і сотопласта, причому вельми якісно. На безпілотниках встановлені німецькі турбореактивні двигуни JetCat P400-PRO вартістю близько 10 000 євро, вони забезпечують 43 кг тяги і споживають 1,4 літра пального за хвилину при повному навантаженні.

На кожному елементі можна помітити наклейку з номером. Передбачається, що дрони доставляють у розібраному вигляді, а це маркування допомагає їх збирати в Україні.

На складових частинах реактивного дрона видно наклейки Фото: Telegram

Фото також демонструють бойову частину загадкового безпілотника. Вона має осколково-фугасну бойову частину, "натівський" детонатор, а також порожнину, заповнену металевими кульками. Зазначається, що бойова частина, найімовірніше, виготовлена в Україні, оскільки раніше вже зустрічалася на різних БПЛА.

Бойова частина, знята з реактивного безпілотника Фото: Telegram

"Штати продовжують руками українців відпрацьовувати конструкцію ерзац камікадзе для своїх проксі-війн. На користь цієї версії говорить і те, що труболіт застосовується не часто. Набагато рідше за інші типи дронів українського виробництва. Тут, найімовірніше, буде так само. Однак, до наших міст воно долітає і заряд несе неабиякий", — прокоментував російський аналітик.

Розмір боєголовки реактивного дрона порівняно з рукавичкою Фото: Telegram

Дорого, швидко, але недалеко: оцінка інженера

Інженер Віталій Бризгалов, який керує проєктом з виробництва українських дронів-камікадзе "Кобра" (Cobra), теж поділився з Фокусом думками про загадкові реактивні БПЛА. За його словами, змусити літати можна що завгодно, аби вистачало тяги та дозволяло навантаження на крило. Є приклади дронів з дуже дивною конструкцією, які, проте, літають. Головне, щоб вистачало потужності двигуна, вона зазвичай вимірюється тягою в кілограмах.

"Якщо запасу потужності вистачає, то чому б і ні. Зазвичай у літакових схемах тяга має становити від третини до половини ваги літака. На своєму прикладі скажу, що в нас номінальна тяга двигуна — 15 кілограмів, і це дає змогу підіймати до 45 кілограмів ваги. 43 кг — це гарний показник, імовірно, вказано максимальну тягу двигуна, яку він може розвинути в статичних умовах або на певній висоті, номінальна в такому разі буде близько 30 кілограмів. Літаки ж зазвичай досягають 60%-80% від цього показника. Єдиний недолік реактивних двигунів — величезна витрата палива, близько 1 літра на хвилину", — заявив фахівець.

Віталій Бризгалов підрахував для Фокуса, скільки палива знадобиться дрону з двигуном, подібним JetCat P400-PRO, щоб залетіти вглиб території Росії хоча б на 200 кілометрів. Під час запуску реактивні БПЛА завжди важчі через паливо, але в міру його спалювання стають дедалі легшими, а швидкість збільшується. Спочатку дрон полетить повільно, але потім розженеться до 450-500 км/год, якщо витримає конструкція. У такому разі середня швидкість становитиме близько 200-250 км/год, а політ на 200 км займе годину. Якщо двигун спалюватиме близько 1 літра палива на хвилину, то знадобиться повний бак на 60 літрів.

"Така сама математика стосується і реактивних "Шахедів". Спочатку він полетить повільно, поступово розганяючись, щоб пролетіти 500 км, йому знадобиться 80 літрів палива. Він зможе підняти таку вагу, але бойова частина сильно зменшиться", — додав Віталій.

Якщо використовується двигун з максимальною тягою 43 кг, то можна припустити 90-100 кг злітної ваги, з них сам літальний апарат важить 30-60 кг, а ще 30-35 кг припадає на паливо. У такому він здатний нести бойову частину вагою близько 20 кг, але тільки за умови, що летіти доведеться кілометрів на 200-300, не більше. В іншому разі доведеться збільшувати запас палива і зменшувати кількість вибухівки.

Бойова частина — творіння "кулібіних" з України

Український військовий експерт і оглядач Михайло Жирохов у коментарі Фокусу оцінив фотографії та заяви росіян про БПЛА, нібито запущений Україною. За його словами, реактивні дрони українцям уже давно відомі, а їхнє створення було лише питанням часу і доступу до західних комплектуючих. Двигуни в Україні теж були, проте їхньої потужності не вистачало, щоб доставити бойову частину на велику відстань.

"Бачу, що знайшли доступ до малогабаритних реактивних двигунів західного виробництва. Історія розвивається по спіралі, можна згадати експерименти німців під час Другої світової війни з ФАУ-1, який теж був із реактивним двигуном. Двигунобудування просунулося далі, і такі можуть робити. Питання тільки в дальності ураження, скільки дрон зможе пролетіти, оскільки реактивні двигуни вимагають дуже багато палива. Одна справа "Шахед", де стоїть мопедний двигун, який витрачає якісь грами на кілометр і може пролітати тисячі кілометрів. Реактивним же необхідний великий бак, і паливо швидко витрачається", — зазначив він.

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Раніше була інформація, додав Михайло Жирохов, що одна з німецьких фірм постачає в Україну "конструктори" у вигляді фюзеляжів, крил, хвостового оперення. Українцям потрібно зібрати корпус докупи, а потім окремо встановити начинку: системи управління, двигуни та апаратуру. Це може бути що завгодно, на скільки вистачить фантазії та грошей. Що стосується бойової частини, то вона має безліч видів і варіацій, оскільки часто робляться вручну з найрізноманітніших матеріалів.

"Це Кулібіни. Як правило, якщо цим займаються волонтери, люди, які повернуті на цій справі, то заряди виготовляються не серійно, а з того, що є під рукою. Дуже часто для бойової частини використовують гранати від РПГ-7, розбирають усе, що погано лежить, із чого можна зробити вибуховий пристрій. До мене якось приходили волонтери й запитували, чи є підшипники, які можна розібрати на кульки й передати на фронт тим, хто робить дрони", — поділився експерт.

Коли бойові дрони застосовуються ентузіастами, то вони мало замислюються про ефективність ураження. Якщо бойова частина осколкова, то очевидно, призначена для знищення живої сили, адже пробити бойову техніку навряд чи зможуть. Через це Михайлу Жирохову складно оцінити ефективність таких дронів.

"Є цілі, коли підіймається "крило", довго вистежують, потім туди прилітають FPV, усе контролюється і записується. А є ентузіасти. Я коли про таке чув, то питав: як таке може бути? Військові розповідають: "Ось є в батальйоні такий Вася-інженер, йому подобається з цим возитися — нехай возиться. Ми тримаємося від нього якомога далі, не дай Боже вибухне. Сидить в окремому бліндажі, колупається, волонтери йому щось привозять, він потім щось запускає". Усе. Я знаю про один такий випадок у батальйоні Тероборони, який кидали під Бахмут і на інші напрямки. Є така людина", — повідомив Михайло.

У січні в Україні випробували новий БПЛА на реактивній тязі. Як показало відео, безпілотний апарат злітає і приземляється, але він не схожий на те, що показали росіяни.