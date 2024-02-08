Загадочный реактивный дрон с "шариками" атаковал РФ: как устроен и могли ли запустить ВСУ

Россияне пожаловались на черные беспилотники, которые якобы долетают до их городов. По мнению экспертов, такие БПЛА могут нести 20 кг взрывчатки со скоростью до 500 км/ч.

Related video

Силы обороны Украины якобы атакуют Россию новыми реактивными беспилотниками с мощной боевой частью. Об этом 7 февраля сообщил российский Telegram-канал "Разработчик БПЛА", опубликовав фото обломков одного или нескольких неизвестных летательных аппаратов.

Необычные дроны атакуют Россию

На снимках запечатлен дрон типа "летающее крыло" с довольно большим соплом, вероятно, для реактивной тяги. БПЛА поврежден в нескольких местах, у него отвалился нос, крылья и хвост. Однако не разглашается, где именно обнаружили такие аппараты на территории России, не поступало также информации о каких-либо жертвах или повреждениях в результате их ударов.

У реактивного дрона сопло сделано из сотопласта Фото: Telegram

Автор канала утверждает, что корпус планера сделан из формованной стеклоткани, деревянных нервюр, карбонового каркаса и сотопласта, причем весьма качественно. На беспилотниках установлены немецкие турбореактивные двигатели JetCat P400-PRO стоимостью около 10 000 евро, они обеспечивают 43 кг тяги и потребляют 1,4 литра топлива в минуту при полной нагрузке.

На каждом элементе можно заметить наклейку с номером. Предполагается, что дроны доставляют в разобранном виде, а эта маркировка помогает их собирать в Украине.

На составных частях реактивного дрона видны наклейки Фото: Telegram

Фото также демонстрируют боевую часть загадочного беспилотника. Она имеет осколочно-фугасную боевую часть, "натовский" детонатор, а также полость, заполненную металлическими шариками. Отмечается, что боевая часть, скорее всего, изготовлена в Украине, поскольку ранее уже встречалась на разных БПЛА.

Боевая часть, снятая с реактивного беспилотника Фото: Telegram

"Штаты продолжают руками украинцев отрабатывать конструкцию эрзац камикадзе для своих прокси войн. В пользу этой версии говорит и то, что труболет применяется не часто. Намного реже других типов дронов украинского производства. Тут, скорее всего, будет также. Однако, до наших городов оно долетает и заряд несет нешуточный", — прокомментировал российский аналитик.

Размер боеголовки реактивного дрона в сравнении с перчаткой Фото: Telegram

Дорого, быстро, но недалеко: оценка инженера

Инженер Виталий Брызгалов, который руководит проектом по производству украинских дронов-камикадзе "Кобра" (Cobra), тоже поделился с Фокусом мыслями о загадочных реактивных БПЛА. По его словам, заставить летать можно что-угодно, лишь бы хватало тяги и позволяла нагрузка на крыло. Есть примеры дронов с очень странной конструкцией, которые, тем не менее, летают. Главное, чтобы хватало мощности двигателя, она обычно измеряется тягой в килограммах.

"Если запаса мощности хватает, то почему бы и нет. Обычно в самолетных схемах тяга должна составлять от трети до половины веса самолета. На своем примере скажу, что у нас номинальная тяга двигателя — 15 килограммов, и это позволяет поднимать до 45 килограммов веса. 43 кг — это хороший показатель, вероятно, указана максимальная тяга двигателя, которую он может развить в статических условиях или на определенной высоте, номинальная в таком случае будет около 30 килограммов. Самолеты же обычно достигают 60%-80% от этого показателя. Единственный недостаток реактивных двигателей — огромный расход топлива, около 1 литра в минуту", — заявил специалист.

Виталий Брызгалов подсчитал для Фокуса, сколько топлива понадобится дрону с двигателем, подобным JetCat P400-PRO, чтобы залететь вглубь территории России хотя бы на 200 километров. При запуске реактивные БПЛА всегда тяжелее из-за топлива, но по мере его сжигания становятся все легче, а скорость увеличивается. Сначала дрон полетит медленно, но потом разгонится до 450-500 км/ч, если выдержит конструкция. В таком случае средняя скорость составит около 200-250 км/ч, а полет на 200 км займет час. Если двигатель будет сжигать около 1 литра топлива в минуту, то понадобится полный бак на 60 литров.

"Такая же математика касается и реактивных "Шахедов". Сначала он полетит медленно, постепенно разгоняясь, чтобы пролететь 500 км, ему понадобится 80 литров топлива. Он сможет поднять такой вес, но боевая часть сильно уменьшится", — добавил Виталий.

Если используется двигатель с максимальной тягой 43 кг, то можно предположить 90-100 кг взлетного веса, из них сам летательный аппарат весит 30-60 кг, а еще 30-35 кг приходится на топливо. В таком он способен нести боевую часть весом около 20 кг, но только при условии, что лететь придется километров на 200-300, не больше. В противном случае придется увеличивать запас топлива и уменьшать количество взрывчатки.

Боевая часть — творение "кулибиных" из Украины

Украинский военный эксперт и обозреватель Михаил Жирохов в комментарии Фокусу оценил фотографии и заявления россиян о БПЛА, якобы запущенном Украиной. По его словам, реактивные дроны украинцам уже давно известны, а их создание было лишь вопросом времени и доступа к западным комплектующим. Двигатели в Украине тоже были, однако их мощности не хватало, чтобы доставить боевую часть на большое расстояние.

"Вижу, что нашли доступ к малогабаритным реактивным двигателям западного производства. История развивается по спирали, можно вспомнить эксперименты немцев во время Второй мировой войны с ФАУ-1, который тоже был с реактивным двигателем. Двигателестроение продвинулось дальше, и такие могут делать. Вопрос только в дальности поражения, сколько дрон сможет пролететь, поскольку реактивные двигатели требуют очень много топлива. Одно дело "Шахед", где стоит мопедный двигатель, который расходует какие-то граммы на километр и может пролетать тысячи километров. Реактивным же необходим большой бак, и топливо быстро тратится", — отметил он.

Важно

Реактивный дрон-камикадзе Shahed-238: чем он опасен и есть ли у него недостатки, — обозреватель

Раньше была информация, добавил Михаил Жирохов, что одна из немецких фирм поставляет в Украину "конструкторы" в виде фюзеляжей, крыльев, хвостового оперения. Украинцам нужно собрать корпус воедино, а затем отдельно установить начинку: системы управления, двигатели и аппаратуру. Это может быть что угодно, на сколько хватит фантазии и денег. Что касается боевой части, то она имеет множество видов и вариаций, поскольку зачастую делаются вручную из самых разных материалов.

"Это Кулибины. Как правило, если этим занимаются волонтеры, люди, которые повернуты на этом деле, то заряды изготавливаются не серийно, а из того, что есть под рукой. Очень часто для боевой части используют гранаты от РПГ-7, разбирают все, что плохо лежит, из чего можно сделать взрывное устройство. Ко мне как-то приходили волонтеры и спрашивали, есть ли подшипники, которые можно разобрать на шарики и передать на фронт тем, кто делает дроны", — поделился эксперт.

Когда боевые дроны применяются энтузиастами, то они мало задумываются об эффективности поражения. Если боевая часть осколочная, то очевидно, предназначена для уничтожения живой силы, ведь пробить боевую технику вряд ли смогут. Из-за этого Михаилу Жирохову сложно оценить эффективность таких дронов.

"Есть цели, когда поднимается "крыло", долго выслеживают, потом туда прилетают FPV, все контролируется и записывается. А есть энтузиасты. Я когда о таком слышал, то задавался вопросом: как такое может быть? Военные рассказывают: "Вот есть в батальоне такой Вася-инженер, ему нравится с этим возиться — пусть возится. Мы держимся от него подальше, не дай Бог взорвется. Сидит в отдельном блиндаже, ковыряется, волонтеры ему что-то привозят, он потом что-то запускает". Все. Я знаю об одном таком случае в батальоне Теробороны, который кидали под Бахмут и на другие направления. Есть такой человек", — сообщил Михаил.

В январе в Украине испытали новый БПЛА на реактивной тяге. Как показало видео, беспилотный аппарат взлетает и приземляется, но он не похож на то, что показали россияне.