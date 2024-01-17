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Диджитал Российско-украинская война

"Птица на реактивной тяге": в Украине протестировали новейший БПЛА (видео, фото)

реактивный беспилотник, БПЛА, украинский БПЛА
Фото: Максим Глушак | Украинцы разработали беспилотник на реактивной тяге

Судя по опубликованному видео тестового полета, дрон отличается высокой маневренностью, что может стать вызовом для ПВО России.

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Украинский производитель беспилотных летательных аппаратов провел успешные испытания БПЛА на реактивной тяге. Об этом сообщил волонтер, руководитель БФ "Батальон Волонтер" Максим Глушак.

"Успешно протестировали очень мощных птиц на реактивной тяге. Все для приближения Победы! Подробности позже", — поделился Глушак.

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Конструкция беспилотника предусматривает обтекаемый корпус, напоминающий по форме ракету, загнутые крылья, а также шасси для взлета.

реактивный БПЛА Fullscreen
Фото: Максим Глушак
реактивный БПЛА Fullscreen
Фото: Максим Глушак
реактивный БПЛА Fullscreen
Фото: Максим Глушак
реактивный БПЛА
реактивный БПЛА
реактивный БПЛА

Судя по опубликованному видео, одним из главных преимуществ беспилотника является его высокая маневренность, что может стать вызовом для противовоздушной обороны России.

Других подробностей разработчик пока не предоставил.

Напомним, китайская компания DJI представила новый грузовой дрон FlyCart 30, который может оказать большое влияние на боевые действия в Украине.

Напомним также, в ноябре 2023 года сообщалось, что украинцы создали для ВСУ дрон FuryPro, который сбрасывает тяжелые боеприпасы и "неуязвим" для РЭБ.