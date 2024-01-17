В Украине создали "умный" дрон за €199 тыс, который не смогут использовать россияне (видео)

Jupiter H3 может выполнять задачи самостоятельно или в составе роя, вести разведку и подсвечивать противника лазером для дальнейшего уничтожения.

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В Украине создали новый беспилотник для военных Jupiter H3 с системой искусственного интеллекта, функциями которого противник не сможет воспользоваться даже тогда, когда сумеет приземлить технику. Об этом рассказал партнер компании-производителя Jupiter Aircraft Денис Любченко в интервью "24 каналу".

Он отметил, что дрон, благодаря своей конструкции, может работать на географически сложной местности и в густонаселенных районах. Однако основное его преимущество — это интегрированная система ИИ, которая помогает технике выполнять задачи на поле боя.

"Мы задействовали ИИ как в "мозге" беспилотника, так и в камере. Так, благодаря алгоритмам ИИ камера может точно идентифицировать цель: транспорт это или человек. А лазерный дальномер позволяет просчитать, сколько нужно лететь к тому или иному объекту", — сказал Денис Любченко.

Так, "умная" система предлагает пилоту вернуться на место запуска, если чувствует влияние чужих средств РЕБ. Кроме того Jupiter Hunter-3 может выполнять задания самостоятельно, а также объединяться с другими БПЛА для проведения групповых операций.

Любченко объяснил, что от 5 до 15 дронов Jupiter H3 можно соединить между собой в один "рой" и отправить на боевое задание. Таким образом они понимали бы, на каком расстоянии находятся, и дополняли бы друг друга. Например, одни проводили бы разведку, другие — корректировали работу войск, а остальные — наносили удары по противнику.

Еще одно преимущество украинского Jupiter H3 состоит в том, что российские военные, даже заполучив его себе, не смогут перепрограммировать дрон и воспользоваться им в своих целях.

"Можно разобрать "птичку", посмотреть на "начинку" внутри. Можно попытаться сложить из этих деталей что-то свое. Но использовать этот борт в первоначальном виде будет очень тяжело", — подтвердил журналистам партнер компании-производителя.

"Умный" беспилотник может объединяться с подобными ему дронами в большой рой и работать в команде Фото: Скриншот

Технические характеристики дрона Jupiter H3:

размах крыльев — 4800 мм;

длина — 2580 мм.

батарея — 2 x14S 10000 mAh HV Li-Po;

двигатель — бензиновый двигатель EFI;

топливный бак — 15 л;

крейсерская скорость — 85-100 км/ч;

максимальная скорость — 130 км/ч;

рабочая высота — 4200 м.

Благодаря таким возможностям беспилотник выполняет следующие задачи:

воздушное наблюдение;

разведка;

получение и передача аэрофотоснимков;

корректирование.

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Это БПЛА с фиксированным крылом, не требующий взлетно-посадочной полосы, что гарантирует бесперебойную работу на географически сложной местности и в густонаселенных районах. Беспилотник VTOL с неподвижным крылом Jupiter Hunter-3 простой в эксплуатации и в обслуживании БПЛА, который имеет высокую скорость и длительное время полета. Он может использоваться в таких задачах, как воздушное наблюдение, разведка, криминалистика, получение и передача аэрофотоснимков, и сотрудничать с наземным центром управления.

У Jupiter H3 простая модульная конструкция со структурой быстрой загрузки и коротким временем развертывания. Производитель позиционирует свой дрон как высокоэффективный, указывая на то, что один полет может осуществлять наблюдение за патрулированием цели в пределах 50 км от другой стороны. Jupiter H3 также устойчив: пневматика проходит строгие испытания в аэродинамической трубе, а управление полетом использует алгоритм, который обеспечивает стабильное положение и стабильные и четкие изображения.

Среди преимуществ этого отечественного дрона разработчик указывает следующее:

при 15 кг полезной нагрузки полет 4 часа с дальностью полета 400 км;

при 2 кг полезной нагрузки полет 10 часов с дальностью полета 1000 км;

дальность радиоуправления — 150 км, со Starlink без ограничений;

благодаря быстродействующему режиму ПРРЧ (FHSS) дрон не боится РЭБ и средств глушения;

карданная 3-осевая ночная тепловизионная камера JT-30TR-50, лазерный дальномер 5 км с 30-кратным оптическим зумом EO SONY, 50 мм, 640*512, 12 мкм, ИК термодатчик;

лазерный указатель-дальномер помогает оператору определить точное расстояние и координаты до цели на расстоянии до 5 км.

За такой беспилотник придется заплатить 199 тысяч евро. Производитель объясняет, что цена указана с учетом того, что гибридный дрон, изготовленный с помощью компонентов западного, а не китайского производства, имеет уникальный функционал, например, возможность адаптировать детали к задачам, актуальным в Украине. Комплектация включает несколько антенн с большими мачтами, наземную станцию, пульт управления, кейсы и обязательный курс обучения. Курс обучения длится от 10 до 40 дней, а экипаж, который обеспечивает работу беспилотника, обычно состоит из 5 человек.

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