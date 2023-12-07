Летающий штурмовик: на что способен новый дрон AR-1, вооруженный автоматом (видео)

Используя штурмовую винтовку или пистолет-пулемет, беспилотник может прикрывать пехотинцев и расстреливать врагов с высокой точностью.

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Тайваньская компания DronesVision разработала беспилотник нового типа AR-1, который атакует противника стрелковым оружием и предотвращает жертвы среди мирного населения. Об этом беспилотном летательном аппарате написал американский журнал The National Interest.

Assault Rotor Weaponized Drone или сокращенно AR-1 может стрелять из 5,56-мм штурмовой винтовки или 9-мм пистолета-пулемета (SMG) под управлением оператора, который прицеливается с помощью камеры. Используя стрелковое оружие вместо взрывчатки, беспилотник точнее атакует противника и сокращает риск сопутствующих жертв. Сбрасывание бомб может быть проблематичным в районах, где находится мирное население, и пилоту необходимо учитывать правила ведения боевых действий. Однако использование дрона, стреляющего из винтовки или пистолета-пулемета, в бою может упростить работу командира пехотного отделения.

Кроме того AR-1 может быть использован пехотой на земле в специальном режиме. В таком случае военным не нужно будет вызывать поддержку сверху, ждать, пока беспилотник окажется в их воздушном пространстве: вместо этого они сами смогут запустить AR-1 и открыть огонь по врагу с воздуха. Именно для таких случаев конструкторы позаботились о том, чтобы он мог складываться, чтобы быть более портативным. Они также оснастили беспилотный летательный аппарат двумя камерами, одна из которых служит для наведения орудия, а другая — для навигации. Они имеют 36-сильный оптический зум и цифровое ночное видение.

Assault Rotor Weaponized Drone можно применять и в условиях, когда подразделение военных ведет работу вблизи городов. В этом случае беспилотник поможет в разведке крыш, где боевые позиции может оборудовать противник. Хотя AR-1 использует винтовку или SMG, подобные платформы теоретически могут использовать противоминные или самодельные средства для обезвреживания взрывчатки, пока пехота или саперы находятся на значительном удалении. Подобные дроны можно использовать при удержании оборонительных позиций для разведки местности, а также для того, чтобы держать врага на расстоянии.

Однако у новаторского беспилотника есть и свои недостатки. Во-первых, хотя его крейсерская скорость составляет 46,8 км/ч, дрону приходится замедляться, чтобы позволить оператору навести оружие. А когда AR-1 стреляет, отдача ненадолго останавливает его движение. Во-вторых, система прицеливания, которая располагает камеру за передним прицелом оружия, требует от дрона приблизиться к цели, чтобы иметь хоть какую-то точность. Кроме того, если оружие AR-1 выйдет из строя, его нельзя будет починить, пока дрон не приземлится, и нельзя будет перезарядить, что ограничивает боевые возможности платформы. И наконец, если дрон падает, враг может получить доступ к дополнительной винтовке.

Технические характеристики боевого дрона AR-1

форма каркаса — Y-6;

масса — 11 кг;

вес аккумулятора — 2 кг (2 шт);

размеры в разложенном виде — 1150 мм x 1200 мм x 460 мм;

материалы, из которого сделан — углеродное волокно, авиационный алюминий;

продолжительность полета — 20 мин;

расстояние полета — 4 км;

крейсерская скорость — 46,8 км/ч;

рабочая температура — -10 ~ +60°С.

Напомним, в январе мы писали о том, что военные оснащают обычные дроны пулеметами и гранатометами. Первый экспериментальный прототип уже показал себя в деле — его модификация обошлась в 80 тыс. грн.

Также мы сообщали, что военный дрон AVATAR вооружили автоматом HK416. Минобороны Франции рассчитывает, что вооруженный дрон сможет поражать цели на расстоянии до 150 км.