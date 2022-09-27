Военный дрон AVATAR вооружили автоматом HK416: идут испытания

Минобороны Франции рассчитывает, что вооруженный дрон сможет поражать цели на расстоянии до 150 км.

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Во Франции военные начали испытывать мультикоптер AVATAR, оснащенный автоматической винтовкой. Об этом в Twitter сообщило Генеральное управление вооружениями (DGA), которое входит в Министерство обороны страны.

Пресс-служба разместила фотографию дрона, летающего при помощи шести винтов (такие называются гексакоптерами). В нижней части можно заметить закрепленную автоматическую винтовку HK416 от немецкой компании Heckler & Koch, эта модель адаптирована под американскую модульную систему AR-15 и используется войсками НАТО.

Отмечается, что Генеральное управление вооружениями проводит испытание AVATAR в сотрудничестве с государственным Агентством оборонных инноваций. Специалисты пытаются проверить, насколько дрон с автоматом может быть полезен французской армии, а также определить его преимущества и недостатки.

Как сообщает сайт Bulgarian military, официальные источники пока не раскрывают, на каком этапе сейчас находятся испытания, хотя некоторые французские офицеры намекают, что они только недавно начались. Конструкторам удалось надежно закрепить штурмовую винтовку на дроне, а Минобороны рассчитывает, что в конечном итоге AVATAR сможет вести огонь и поражать цели на расстоянии до 150 м. В DGA обещают провести стрельбы с использованием боевых патронов в конце 2022 и в начале 2023 года.

[ + – ] Стрельба из автоматической винтовки HK416

Ранее писали, что украинские военные используют новые дроны "Малыш", вооруженные гранатометами и минами. Модели, разработанные отечественными конструкторами, защищены от средств РЭБ и могут работать в экстремальных условиях, пролетая около 20 км на одном заряде с максимальной скоростью 100 км/ч.

Недавно армия Китая вооружила автоматами роботов-собак. Во время демонстрационных испытаний она показала, как машина прикрывает военных во время проверки зданий, а также десантируется при помощи дрона.