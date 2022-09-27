Військовий дрон AVATAR озброїли автоматом HK416: ідуть випробування

Міноборони Франції розраховує, що озброєний дрон зможе вражати цілі на відстані до 150 км.

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У Франції військові почали випробувати мультикоптер AVATAR, оснащений автоматичною гвинтівкою. Про це у Twitter повідомило Генеральне управління озброєннями (DGA), яке входить до Міністерства оборони країни.

Пресслужба розмістила фотографію дрона, що літає за допомогою шести гвинтів (такі називаються гексакоптерами). У нижній частині можна побачити закріплену автоматичну гвинтівку HK416 від німецької компанії Heckler & Koch, цю модель адаптовано під американську модульну систему AR-15, і її використовують війська НАТО.

Генеральне управління озброєннями проводить випробування AVATAR у співпраці з державним Агентством оборонних інновацій. Фахівці намагаються перевірити, наскільки дрон із автоматом може бути корисним французькій армії, а також визначити його переваги та недоліки.

Як повідомляє сайт Bulgarian military, офіційні джерела поки не розкривають, на якому етапі зараз перебувають випробування, хоча деякі французькі офіцери натякають, що вони тільки-но почалися. Конструкторам вдалося надійно закріпити штурмову гвинтівку на дроні, а Міноборони розраховує, що зрештою AVATAR зможе вести вогонь і вражати цілі на відстані до 150 м. У DGA обіцяють провести стрільбу з використанням бойових патронів наприкінці 2022 та на початку 2023 року.

[ + – ] Стрільба з автоматичної гвинтівки HK416

Раніше писали, що українські військові використовують нові дрони "Малюк", озброєні гранатометами та мінами. Моделі, розроблені вітчизняними конструкторами, захищені від засобів РЕБ і можуть працювати в екстремальних умовах, пролітаючи близько 20 км на одному заряді з максимальною швидкістю 100 км/год.

Нещодавно армія Китаю озброїла автоматами роботів-собак. Під час демонстраційних випробувань вона показала, як машина прикриває військових під час перевірки будівель, а також десантується за допомогою дрона.