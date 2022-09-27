Військовий дрон AVATAR озброїли автоматом HK416: ідуть випробування
Міноборони Франції розраховує, що озброєний дрон зможе вражати цілі на відстані до 150 км.
У Франції військові почали випробувати мультикоптер AVATAR, оснащений автоматичною гвинтівкою. Про це у Twitter повідомило Генеральне управління озброєннями (DGA), яке входить до Міністерства оборони країни.
Пресслужба розмістила фотографію дрона, що літає за допомогою шести гвинтів (такі називаються гексакоптерами). У нижній частині можна побачити закріплену автоматичну гвинтівку HK416 від німецької компанії Heckler & Koch, цю модель адаптовано під американську модульну систему AR-15, і її використовують війська НАТО.
Генеральне управління озброєннями проводить випробування AVATAR у співпраці з державним Агентством оборонних інновацій. Фахівці намагаються перевірити, наскільки дрон із автоматом може бути корисним французькій армії, а також визначити його переваги та недоліки.
Як повідомляє сайт Bulgarian military, офіційні джерела поки не розкривають, на якому етапі зараз перебувають випробування, хоча деякі французькі офіцери натякають, що вони тільки-но почалися. Конструкторам вдалося надійно закріпити штурмову гвинтівку на дроні, а Міноборони розраховує, що зрештою AVATAR зможе вести вогонь і вражати цілі на відстані до 150 м. У DGA обіцяють провести стрільбу з використанням бойових патронів наприкінці 2022 та на початку 2023 року.
Раніше писали, що українські військові використовують нові дрони "Малюк", озброєні гранатометами та мінами. Моделі, розроблені вітчизняними конструкторами, захищені від засобів РЕБ і можуть працювати в екстремальних умовах, пролітаючи близько 20 км на одному заряді з максимальною швидкістю 100 км/год.
Нещодавно армія Китаю озброїла автоматами роботів-собак. Під час демонстраційних випробувань вона показала, як машина прикриває військових під час перевірки будівель, а також десантується за допомогою дрона.