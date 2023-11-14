Сбрасывает тяжелые боеприпасы и "неуязвим" к РЭБ: украинцы создали для ВСУ дрон FuryPro

Беспилотником можно управлять удаленно, находясь в окопе или блиндаже. А габариты техники позволяют перевозить этот БПЛА во внедорожнике.

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Трое разработчиков с Житомирской области создали новый беспилотный летательный аппарат Fury Pro — бомбер, способный атаковать противника боеприпасами, не поддаваясь действию систем РЭБ. Об этом говорится в материале медиа dev.ua.

Простой в управлении ударный дрон способен нести максимальную полезную нагрузку в 15 кг и пролететь с ним 6-7 км. Разработчики отмечают, что дрон может нести два типа боеприпасов: если речь идет о 120-й мине, то такой боеприпас беспилотник отнесет на расстояние 6,5 км от точки взлета. А, если снабдить коптер минами 82-го калибра, то Fury pro сможет "взять на борт" сразу три таких боеприпаса, пролететь с ними 10 км и поочередно сбросить на цель.

Кроме того этот коптер можно использовать ночью, предварительно снабдив его тепловизором. Также беспилотником можно управлять удаленно, находясь в окопе или блиндаже. А габариты техники позволяют перевозить этот БПЛА во внедорожнике. Это делать еще проще, если использовать облегченную мини-версию дрона на 2,5 кг.

Технические характеристики БПЛА Fury pro:

размер — 100*100*75 см;

полезная нагрузка — 3 мины по 3 кг;

дальность полета — до 10 км;

максимальная высота полета — 1 км;

видео — 5.8 с возможностью установить 3.3;

рабочая частота управления — 915;

камера — FPV с углом наклона под сброс и под полет FullHD 1080р GPS + компас;

двигатели — Hobbywing X8;

стандарт водоустойчивости — IPX7.

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