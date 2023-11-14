Скидає важкі боєприпаси і "невразливий" до РЕБ: українці створили для ЗСУ дрон FuryPro

Безпілотником можна керувати віддалено, перебуваючи в окопі або бліндажі. А габарити техніки дають змогу перевозити цей БПЛА у позашляховику.

Related video

Троє розробників із Житомирської області створили новий безпілотний літальний апарат Fury Pro — бомбер, здатний атакувати противника боєприпасами, не піддаючись дії систем РЕБ. Про це йдеться в матеріалі медіа dev.ua.

Простий в управлінні ударний дрон здатний нести максимальне корисне навантаження в 15 кг і пролетіти з ним 6-7 км. Розробники зазначають, що дрон може нести два типи боєприпасів: якщо йдеться про 120-ту міну, то такий боєприпас безпілотник віднесе на відстань 6,5 км від точки зльоту. А, якщо забезпечити коптер мінами 82-го калібру, то Fury pro зможе "взяти на борт" одразу три таких боєприпаси, пролетіти з ними 10 км і по черзі скинути на ціль.

Крім того, цей коптер можна використовувати вночі, попередньо забезпечивши його тепловізором. Також безпілотником можна керувати віддалено, перебуваючи в окопі або бліндажі. А габарити техніки дають змогу перевозити цей БПЛА в позашляховику. Це робити ще простіше, якщо використовувати полегшену мініверсію дрона на 2,5 кг.

Технічні характеристики БПЛА Fury pro:

розмір — 100*100*75 см;

корисне навантаження — 3 міни по 3 кг;

дальність польоту — до 10 км;

максимальна висота польоту — 1 км;

відео — 5.8 з можливістю встановити 3.3;

робоча частота управління — 915;

камера — FPV з кутом нахилу під скидання і під політ FullHD 1080р GPS + компас;

двигуни — Hobbywing X8;

стандарт водостійкості — IPX7.

Важливо

В Україні випробовують новий дрон-бомбардувальник: підіймає 5 кг і не боїться РЕБ

Нагадаємо, на початку жовтня ми писали про те, що ЗСУ знищують окупантів за допомогою унікальної зброї. Українські військові за допомогою важких дронів-бомбардувальників закидають російських окупантів протитанковими мінами.

А на початку лютого 2023 року ЗСУ показали в дії величезний дрон-бомбардувальник. Безпілотник оснастили системою скидання, яка вміщує одразу вісім боєприпасів.