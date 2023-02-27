"Бойовий комар": ЗСУ показали у дії величезний дрон-бомбардувальник (відео)

Безпілотник оснастили системою скидання, яка вміщує одразу вісім боєприпасів.

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Збройні сили України використовують великі гексакоптери для знищення російських військ. Вони показали його роботу у відеоролику, який опублікував телеграм-канал Supernova+.

На відео знято великий дрон із шістьма гвинтами, який підняв над землею одразу вісім боєприпасів і полетів скидати їх на окупантів. До ролика також прикріплено фото українського військового, який позує поруч із БПЛА — кадр демонструє значні розміри останнього.

[ + – ] Український військовий поряд із ударним дроном Фото: Скриншот

Назва дрона в ролику не вказується, але зовні він схожий на промисловий октокоптер Wind 8 від китайської компанії DJI — такі ж верхня кришка корпусу і ніжки, але конструкція стійок для двигунів інша. У коментарях під роликом українці назвали дрон "бойовим комаром".

У жовтні 2022 року такий самий дрон волонтери передали українським військовим у Харкові, назвавши його "Кажаном". Вони розповіли, що бомбардувальник піднімає три боєприпаси загальною вагою до 20 кг, зокрема міни калібру 60 мм, 82 мм і 122 мм. Можна припустити, що інженери переробили систему скидання, збільшивши боєзапас апарату.

У січні росіяни похвалилися захопленням аналогічного БПЛА під Бахмутом. Вони показали гексакоптер, який нібито ніс чотири гранати, але не встиг їх скинути на окупантів. За словами пропагандистів, дрон літає дуже гучно і відсвічує вогнями у темряві, тому його легко збити навіть уночі.

Нещодавно український інженер Михайло Дронов провів випробування свого дрона-бомбардувальника Skynetua. Передбачається, що він зможе піднімати снаряди вагою до 3 кг і долати відстань до 50 км, залітаючи до тилу ЗС РФ.