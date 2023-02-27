"Боевой комар": ВСУ показали в действии огромный дрон-бомбардировщик (видео)

Беспилотник оснастили системой сброса, которая вмещает сразу восемь боеприпасов.

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Вооруженные силы Украины используют большие гексакоптер для уничтожения российских войск. Они показали его работу в видеоролике, который опубликовал telegram-канал Supernova+.

На видео запечатлен большой дрон с шестью винтами, который поднял над землей сразу восемь боеприпасов и полетел сбрасывать их на оккупантов. К ролику также прикреплено видео украинского военного, позирующего рядом с БПЛА — кадр демонстрирует внушительные размеры последнего.

[ + – ] Украинский военный рядом с ударным дроном Фото: Скриншот

Название дрона в ролике не указывается, но внешне он похож на промышленный октокоптер Wind 8 от китайской компании DJI — такие же верхняя "крышка" корпуса и "ножки", но конструкция стоек для двигателей иная. В комментариях под роликом украинцы назвали дрон "боевым комаром".

В октябре 2022 года такой же дрон волонтеры передали украинским военным в Харькове, назвав его "Летучей мышью" ("Кажаном"). Они рассказали, что бомбардировщик поднимает три боеприпаса общим весом до 20 кг, в частности, мины калибра 60 мм, 82 мм и 122 мм. Можно предположить, что инженеры переделали систему сброса, увеличив боезапас аппарата.

В январе россияне похвастались захватом аналогичного БПЛА под Бахмутом. Они показали гексакоптер, который якобы нес четыре гранаты, но не успел их сбросить на оккупантов. По словам пропагандистов, дрон летает очень шумно и отсвечивает огнями в темноте, поэтому его легко сбить даже ночью.

Недавно украинский инженер Михаил Дронов провел испытания своего дрона-бомбардировщика Skynetua. Предполагается, что он сможет поднимать снаряды весом до 3 кг и преодолевать расстояние до 50 км, залетая в тыл ВС РФ.