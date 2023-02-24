Украинский дрон-бомбардировщик Skynetua прошел ударные испытания (видео)

Беспилотник поднял в небо и сбросил на цель макет боеприпаса максимальной массы. Разработчик ожидает, что он сможет летать на 50 км и сбрасывать бомбы весом до 3 кг.

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Житель Кривого Рога Михаил Дронов 23 февраля провел испытания нового дрона-бомбардировщика Skynetua. Он опубликовал видеоотчет на своей странице в Facebook.

По словам Михаила Дронова, беспилотник совершил испытательный полет вместе с полезной нагрузкой. Во время тестирования он успешно сбросил макет максимально тяжелого боеприпаса, который он может поднять.

"Все прошло успешно", — заявил разработчик.

Стоит отметить, что Михаил Дронов окончил Харьковский авиационный институт и является чемпионом мира по авиамоделированию. Он также основал компанию UADronov, выпускающую разведывательные БПЛА на базе БпАК А1-СМ "Фурия".

В январе 2023 года Михаил Дронов заявил о разработке нового дрона-бомбардировщика Skynetua, сбрасывающего боеприпасы весом до 3 кг. Инженер решил создать модель, которая будет летать на расстояние до 50 км на небольшой высоте и прицеливаться с помощью нескольких камер. По мнению Михаила Дронова, такой летательный аппарат будет полезнее одноразовых дронов-камикадзе, поскольку сможет возвращаться и перезаряжаться, чтобы снова и снова атаковать ВС РФ.

Летом 2022 года Михаил Дронов заявил о запуске серийного производства дронов для военных под названием SkyNet. Он нацелился на создание 1000 беспилотных самолетов, предназначенных для ведения разведки днем и ночью. Предполагается, что они могут работать непрерывно, сменяя друг друга в небе. По словам разработчика, собранные дроном данные обрабатывает система на базе искусственного интеллекта.